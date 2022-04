Es menos dañino que si se aprobara un retiro de fondos propiamente tal, pero constituye una mala señal y tendrá efectos en las pensiones y de todas manera provocará algún impacto en dólar, tasas e inflación. Esa es la visión generalizada que expresaron los expertos tras el envío del gobierno de un proyecto propio, más acotado, de un nuevo giro de los fondos de pensiones,

En lo netamente financiero, los economistas afirman que igual puede haber impactos en el tipo de cambio, las tasas de interés y por cierto en la inflación, pese a que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó que tuviera efectos en esa última variable.

El economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, afirmó que “el proyecto contiene un impacto mucho menos potente sobre la economía que el de un retiro abierto como el que proponía el Congreso. Sin embargo, genera un mal precedente hacia adelante e incentivos perversos. En efecto, queda en cierto modo institucionalizado que frente a escenarios económicos más complejos se podrá acceder, aunque sea de forma limitada, a los recursos disponibles en los fondos de pensiones”.

En ese sentido agregó que “bien sabemos que el propósito de estos fondos es otro, por lo que debilita el sistema de pensiones. Al mismo tiempo, ante la posibilidad de disponer de recursos por esta vía en determinadas circunstancias, podría reducir la disposición de las personas de cumplir con sus obligaciones de pago”.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, planteó que “el impacto es inferior a los otros retiros, pero el proceso de postulación o de demostrar las determinadas deudas será engorroso, por lo que el proyecto de quinto retiro general puede seguir avanzando”. Argumentó que “el tipo de cambio y la tasa de interés se verán presionados, en la medida que estos proyectos vayan avanzando”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica sostuvo que “preliminarmente me parece una buena propuesta. Por lo que he visto está bastante acotado y dirigido a necesidades reales, no consumo”.

No obstante, acotó que “es difícil cuantificar el impacto en la inflación. Lo que dijo el ministro ciertamente pone un techo de US$3.000 millones, pero es muy difícil saber exante cuanto de eso se irá a pagar créditos de consumo y cuánto no”. Sin embargo, indicó que “claramente seria mucho menor que el impacto de un retiro convencional”. En esa línea, el experto subrayó que “lo que puede ser preocupante, es que permite prepagar crédito bancario y no bancario, de consumo, por ejemplo, lo que podría liberar la capacidad para volver a consumir y así generar presión inflacionaria”.

Una visión más crítica es la que entregó el economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, quien manifestó que “al igual que los retiros anteriores, el efecto de corto plazo es la caída del tipo de cambio. De hecho, hoy cayó $12, debido a que las AFP deberán vender dólares, provenientes de las inversiones en el extranjero, para realizar las transferencias en pesos chilenos. Adicionalmente, las tasas largas tendrán un nuevo incremento, con el consiguiente negativo efecto sobre los créditos hipotecarios”. Para Flores, “dado que el dinero es fungible, el pago de deudas que ya estaban incluidas en el presupuesto familiar, generan un espacio de consumo discrecional que producirá presión adicional sobre la trayectoria de inflación”.

Más negativa fue aún la visión del economista de Gemines consultores, Alejandro Fernández: “Es un pésimo proyecto. El gobierno se rindió sin dar la pelea por derrotar el quinto retiro. Incluso si se aprueba, en un tiempo más vendrá otro proyecto de retiro de 10% o por el total de los fondos. Da una muy mala señal que tendrá consecuencias negativas en las tasas de interés, el tipo de cambio y el mercado de capitales en general”.

Para Fernández, los efectos sobre la inflación se van a producir. “Los recursos monetarios son fungibles. Lo que se pueda retirar se va a traducir en más gasto, de alguna manera. Sigue siendo cierto que los que van a poder retirar no son los más pobres y, por lo tanto, es distributivamente negativo”. En definitiva, para Fernández, “se sigue matando al mercado de capitales y, en alguna medida, se incentiva la presentación de proyectos que aceleren el retiro total de los fondos”.