El pasado 2 de septiembre, se cumplieron 12 años desde al fatal accidente aéreo en Juan Fernández, el cual le quitó a vida a 21 personas, entre ellos a Felipe Camiroaga.

Por lo mismo, varias voces surgieron en los últimos días para recordar al Halcón de Chicureo y a las víctimas de esa tragedia. Y ahora, de manera inédita, habló Lorena Álamos, considerada como su pareja más importante, y que en su minuto fue catalogada como “la verdadera viuda” del animador, que al momento de su deceso estaba pololeando con Fernanda Hansen.

EL MENSAJE DE LORENA ÁLAMOS

“Hoy al menos (estoy) dando mi voz, aunque sea hasta increíble para mí. Pero me animé por primera vez a decir algo en esta fecha tan sensible para mucha gente”, dijo de entrada en el audio que le mandó a la periodista, quien fue la escritora de la biografía de Felipe Camiroaga, la verdadera historia, junto a Cristián Farías.

“Después de 12 años me parece, no sé, al menos justo, no sé si la palabra sea justo, o simplemente porque me nace, o de alguna forma quizás lo necesito, me libera, ya que independiente de como haya sido mi historia, tuve la suerte de conocer y compartir tantos años con Felipe”, complementó.

Y en esa misma línea, agregó que “hoy más que nunca para mí ha sido un año súper duro y desgastador. Y yo que pensé que ya había vivido lo peor, te diría que es heavy como se echa de menos esa alma de niño que tenía. Su simple forma de buscar cómo distraerme de una pena, de un problema, cómo se las arreglaba siempre para hacerme reír. Inventaba cualquier tontera. No sé, cocinar, tirar algo a la parrilla, tomarnos una copa, reírnos. Y todo lo que yo veía ultra grave, al final pasaba como a quinto plano”.

Además, aprovechó la instancia para llenar de elogios al Halcón.

“Un hombre de un alma, de una generosidad emocional tremenda. Eso lo quiero recalcar. Eso es lo que me nace compartir. Y también aprovechar de agradecer a todas las personas, sean mujeres u hombres, que por estos días te juro que se las arreglan para hacerme llegar un mensajito. Gente que sin conocerme de ninguna parte, de ninguna forma me escribe por redes sociales o por como sea, para decir algo lindo. Siempre he recibido cariño, respeto. Y gente que me cuenta o transmiten cómo viven ellos la pena que sienten hoy día con que no esté (Felipe). Y muchos también coinciden en comentarme que creen que me conocen porque leyeron tu libro”, relató.

“En estas fechas a muchos se nos mueve el alma, nos remueve el piso. Dicen que el cuerpo tiene memoria. Y no sólo quienes lo conocimos, sino muchas personas que hoy día lo lloran, y lo van a llorar como se hubiesen perdido un gran amigo, un hermano, un hijo, alguien que formaba parte de su familia, o de su cotidianidad en sus casas”, cerró.

EL DATO DE CECILIA GUTIÉRREZ

Por otro lado, en el podcast la misma Cecilia Gutiérrez se refirió a la importancia que tuvo Lorena en la vida de Felipe Camiroaga, con quien mantuvo una relación de seis años.

Incluso, afirmó que más allá de su romance público con Fernanda Hansen, hasta el último siguió en contacto con Álamos. De hecho, lanzó un revelador dato.

“Una de las últimas llamadas que hizo Felipe Camiroaga antes de morir fue a Lorena. Le mandó un mensaje antes de que saliera el avión, de que despegara el Casa-212. Entonces eso habla de la importancia que ella tenía en su vida”, comentó la Ceci.

“Felipe hasta el último momento pensó que no iba a viajar, y estuvo toda la semana revisando en su iPad el clima. Y le comentó a la Carola de Moras, a sus compañeros, que probablemente no iba a viajar porque ese día iba a estar complicado el tema de los vientos. Entonces él siempre pensó que no iba a despegar. Y le escribe a la Lorena y le dice que si no se va a Juan Fernández, se vayan a la nieve ese fin de semana. O sea, él pensaba pasar ese fin de semana con la Lorena”, recordó la comunicadora.

