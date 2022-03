El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, se refirió a los incidentes registrados en Plaza Italia señalando que “la violencia en el sector no se ha detenido ni se detendrá, mientras no haya una acción decidida para frenar el vandalismo que ha ido matando a ese sector y ha dañado a todo el comercio y los locatarios gastronómicos que ahí funcionan”.

“Los violentistas trataron de incendiar ayer la ex Fuente Alemana, con personal en su interior y generaron destrozos en el barrio Lastarria, obligando a cerrar los restaurantes”, sostuvo y agregó que “a esto nos referimos cuando decimos que no bastan las expresiones de buena voluntad del Gobierno y las autoridades para abordar este tema, porque no servirá de nada una eventual indemnización a los locatarios afectados por la violencia, si el vandalismo salvaje continúa”.

Por su parte, la Multigremial Nacional de Emprendedores compartió en su cuenta de Twitter un video que muestra fuego en el frontis del local: “Este es el registro de los cobardes ataques que recibió la #AntiguaFuente y sus trabajadores, en donde intentaron quemar 3 veces el local, intoxicando a @carlo_siri y a su hermano. Las pymes y emprendedores nos cansamos de la inseguridad de los días viernes”.

De hecho, su presidente Juan Pablo Swett, escribió ayer: “Hace 20 minutos se llevaron a los hermanos Siri a la posta por los químicos y humos respirados. Eso quieren, que tengamos que venir nosotros a defender a la pymes y emprendedores quemados. No nos va a quedar otra. Acá estamos @gabrielboric @GiorgioJackson @izkia”.

Desde la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) también condenaron la “violencia irracional” y solicitaron al Gobierno protección para los emprendedores.

El presidente Marcos Rivas, aseguró que “Chile cambió y ese cambio debería ser para mejor, no para peor”. “Estos actos violentistas sólo buscan destruir irracionalmente y continuar con una lucha que dejó de ser ideológica hace rato, afirmó, refiriéndose a que no sólo existe una Convención Constituyente escribiendo una propuesta de nueva Carta Magna, sino que también un nuevo Gobierno que fue parte de ese movimiento de cambios, “pero todo sigue igual”.

Por lo mismo, la Asech “pide al Gobierno protección a los emprendedores que arriesgan su vida cuando tienen que estar frente a sus locales para que no sean arrasados por la violencia y que también afectan a las familias de los MyPyMes y sus trabajadores, que viven de la venta en esos locales”.

