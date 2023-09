La seguidilla de ataques a liceos emblemáticos se agravó con el incendio que provocaron encapuchados en el Insituto Nacional durante la mañana de este jueves. Tras este incidente, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, salió al pasó y condenó los hechos de violencia. «No podemos aceptar este tipo de acciones, ni mucho menos normalizarlas», afirmó el secretario de Estado.

Mientras que desde el municipio de Santiago apuntaron a que habrían visto «mucha presencia de gente adulta sospechosa en las inmediaciones y se han visto pasando bidones».

El incendio se habría generado por el lanzamiento de una bomba molotov a eso de las 09.30 de la mañana. Tras conocerse qué es lo que estaba ocurriendo en el Insituto Nacional, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, emplazó al titular de Educación a «demostrar su compromiso con la educación pública». En esa línea, exigió que se aplique «la ley aula segura», asimismo, que «se haga un plan especial de protección de los liceos emblemáticos para que nunca más persona violentista puedan siquiera insinuar la quema de un estableciminto».

En esa misma línea, el parlamentario le hizo un llamado a la izquierda a «condenar todo tipo de acto violento, no solo de aqui al 11 de septiembre, si no que de aquí en adelante, porque muchos de los actos violentistas y las tomas fueron promovidas por quienes hoy son Gobierno».

Por su parte, el diputado Hugo Rey (RN), integrante de comisión de Educación, aseguró que «quienes han provocado estos daños son delincuentes y como tal tienen que responder ante la justicia».

Al igual que Coloma (UDI), Rey emplazó a los sectores de izquierda «sí hay que mejorar las leyes para que puedan perseguir, para que puedan ingresar a los establecimientos educacionales y apresar a estos delincuentes. Nosotros esperamos que la izquierda chilena apoye estas medidas y no siga defendiendo lo indefendible porque acá no estamos hablando de simples estudiantes, acá estamos hablando de delincuentes que destruyen lo que le pertenece a todos los chilenos».

A juicio del presidente de la comisión de Educación, Gaspar (PDG), «todavía no comprenden que los ideales no se mezclan con la violencia, que el modelo económico que mercantiliza la educación y que impera hace más de 30 años no se derrota a través del lanzamiento de bombas molotvs. Condeno estos hechos de violencia en contra de las fuerzas de carabineros, esta no es la forma de derrotar la educación de mercado».

Por su parte, la diputada Emilia Scheneider (CS) dijo que «los hechos de violencia en el Instituto Nacional son graves, no se pueden tolerar y dañan la educación pública. Así lo reconocen desde el Centro de Estudiantes del Liceo, quienes también llaman a profundizar el proceso de fortalecimiento de infraestructura, proyecto educativo y políticas de buena convivencia».

«Para avanzar en el derecho a la educación necesitamos la voz de estudiantes organizados. No permitamos que se confunda al movimiento estudiantil con la violencia», acotó.

/psg