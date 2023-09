La tarde de ayer se registró un duro enfrentamiento entre los diputados de la UDI y del oficialismo en medio del homenaje al ex Presidente Salvador Allende. El discurso que emitió el diputado Gustavo Benavente (UDI) irritó a Apruebo Dignidad y al Socialismo Democrático ya que no se refirió en «términos positivos» al ex Mandatario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), en conversación con EmolTV, sostuvo que «el 80% o 90% del homenaje al Presidente Allende se hizo en los términos que corresponde. Sólo al final un diputado de la UDI (Gustavo Benavente) hizo algo que no correspondía. En la Sala cuando hay un homenaje lo que hay que hacer es hablar a favor, en términos positivos, respecto de la persona que se quiere homenajear, porque de lo contrario no tiene ningún sentido». En esa línea aseguró que hay otras instancias donde los parlamentarios pueden hacer sus críticas.

A juicio de Cifuentes, en las palabras de Benavente «había una intención de no homenajear», incluso de «insultar». Por esto, al diputado se le aplicó una multa de $224 mil y no pudo intervenir más durante toda la sesión.

Mientas la UDI y el oficialismo discutía, el diputado Gaspar Rivas (PDG) se paró al centro del hemiciclo con un cartel de Augusto Pinochet y Salvador Allende. «Ni Pinochet ni Allende, déjense de pelear», gritó el parlamentarios además de una serie de insultos en contra de sus colegas. El acto de Rivas fue reprochado por Cifuentes y la Mesa lo multó con $56 mil.

«Estamos hablando de un diputado de la República (…) estamos hablando de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es una expresión muy institucional de la sociedad chilena y que tiene un mandato de legislar y de fiscalizar y de representar, pero no con este tipo de actos, que en verdad nos dan un poquito de vergüenza y que vamos a ir corrigiendo», indicó el presidente de la Corporación.

Rol de Boric

Respecto al rol que jugó el Presidente Gabriel Boric, Cifuentes aseguró que el Mandatario contribuyó a la polarización registrada en las últimas semanas.

«Hubo actos del Presidente que no facilitaron las cosas por decirlo de alguna manera, que partieron días antes del 11. Me acuerdo de la primera convocatoria que hizo en Europa, en esa gira, ya eran temas complejos, como llamar a un acuerdo sin antes haberlo discutido o conversado con los actores», comentó.

Además, Cifuentes agregó que «en política la única herramienta que tenemos es el diálogo y la conversación, entonces uno no puede anunciar una cosa, menos si está fuera del país, que involucre a otros a los que no se les ha preguntado. Eso fue desordenando después la posibilidad de llegar a algunos acuerdos».

