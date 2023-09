-Las Fuerzas Armadas estaban invitadas al acto oficial de Boric, pero no fueron. ¿Le parece un desaire al Presidente?

-Yo creo que el acto del Presidente de la República fue un acto partidista, no un acto oficial del gobierno de Chile. En vez de ser inclusivo y unitario, lo que hizo fue intentar torcer la historia y justificar las conductas que lamentablemente llevaron al rompimiento del orden constitucional en Chile.

Fue un acto sesgado, con una cohorte de presidentes de mala reputación en América Latina y precedido de actos de violencia el día anterior que el gobierno fue incapaz de controlar. Además, Boric fue parte de la romería donde algunos manifestantes generaron destrozos en La Moneda. Por todo eso me parece plenamente justificado que las FFAA se hayan restado del acto oficial por los 50 años y que no quieran ser utilizadas, como las utilizó Salvador Allende para fines políticos.

-El gobierno lanzó un Plan Nacional de Búsqueda para encontrar los restos de más de mil detenidos desaparecidos. ¿Confía en que pueda tener resultados?

-Diría que es un esfuerzo encomiable el intentar buscar a todos los desaparecidos. Sin embargo, 50 años después no va a ser fácil encontrar los antecedentes porque gran parte de los actores están muertos. Creo que más allá de la intención, va a ser difícil obtener buenos resultados.

-¿Las Fuerzas Armadas han incorporado la doctrina sobre los derechos humanos de manera genuina? ¿Hay una visión más crítica del golpe?

-Yo creo que sí. Ha habido actos y los DDHH están en los programas de estudio. Creo que la conducta de los comandantes en jefe ha sido extraordinariamente razonable. Respecto al golpe, han sido muy claras en decir que fueron forzados por la ciudadanía y por sectores políticos. En segundo lugar, han condenado los abusos en materia de derechos humanos que se cometieron. Han tenido gestos bastante importantes como el nunca más de Cheyre, que debería haber sido más valorizado en su justa dimensión en su momento.

-¿Se han distanciado realmente de la figura de Pinochet?

-Yo creo que Pinochet es un personaje de la historia como lo es Allende. Si uno mira más atrás están los casos de O’Higgins, Carrera y Balmaceda. La verdad es que usted no va a ponerse nunca de acuerdo entre quienes son partidarios de Carrera y los de O’Higgins y llevamos más de 200 años. Entrar a juzgar con los ojos de hoy a Allende y Pinochet no es fácil. Sin perjuicio de que uno tenga su opinión histórica sobre los usos y errores que cometieron.

-Hay una discusión que se ha abierto sobre si el golpe era inevitable o no: la UDI dice que era inevitable y Gloria Hutt, de Evópoli, discrepa. ¿Cuál es su posición al respecto?

-Yo creo que es una discusión absolutamente bizantina, juzgar la historia de lo que pasó el año 73 con personajes que eran niños o que no habían nacido en esa época. Yo creo que el golpe de Estado fue el fracaso de los políticos en ese momento y la mayor responsabilidad la tuvo quien era Presidente de la República.

-¿Cuando fue ministro de Defensa, vio unas Fuerzas Armadas que valorizan la democracia y los derechos humanos?

-Por su organización, las Fuerzas Armadas no son democráticas, son parte del sistema democrático. Para que cumplan su rol tienen que ser obedientes, disciplinadas, no deliberantes y sujetas a lo que es la constitución. Eso es lo que yo vi las dos veces que fui ministro de Defensa. Vi también una preocupación por incorporar muy fuertemente, no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en Carabineros y en la PDI, la doctrina de los derechos humanos. Entonces creo que hay una notable modernización a ese respecto a nuestras Fuerzas Armadas.

-Usted que estuvo en el primer gobierno con Piñera, ¿cómo encuentra las explicaciones que ha dado Boric desde decir e que lo voy a perseguir por sus delitos contra los DDHH a decir que es un gran demócrata?

-El Presidente Boric ha tenido un doble discurso durante estos últimos meses realmente notable. Un día dice una cosa y otro día dice otra. Lo que ha estado haciendo es un juego para hablarle a su sector de izquierda, alinearlos tras él y nuevamente cometer el error que cometió Salvador Allende de no buscar las mayorías del país ni grandes acuerdos transversales que puedan hacer progresar este país.

-Hoy día la DC hizo una especie de mea culpa por haber sido complaciente con el golpe militar y en los primeros meses de dictadura. ¿Qué le parece?

-Una vez más la Democracia Cristiana equivoca su camino. Lo que pasa es que hoy día es un conglomerado que vive de las pegas públicas y por tanto olvidó su ideología, su tradición. Y su rol en la historia. Me imagino que Eduardo Frei Montalva se debe estar revolviendo en la tumba al leer la declaración de esta directiva de la Democracia Cristiana.

-La Declaración de Santiago que hizo el Presidente Boric, que fue firmada por los ex presidentes, incluyendo Piñera, condenando la violencia, ¿es valiosa?

-Si hubiese sido ese el espíritu desde el inicio de esta conmemoración del 11 de septiembre. Boric se habría comportado como estadista. Lamentablemente, un día saca esta declaración, que la encuentro buena y al día siguiente le hablaba a sus partidarios, rescatando lo que fue la Unidad Popular.

-¿Chile Vamos debió haber firmado ese acuerdo?

-La verdad es que el Presidente Boric, al sacar a Patricio Fernández, al hacerle el juego al Partido Comunista, fue marcando una tendencia de revivir la Unidad Popular y eso resta y no suma. La gran mayoría de los chilenos hoy día en las encuestas le está demostrando al Presidente de la República que lo único que ha logrado es resaltar la inevitabilidad del golpe de Estado. Una cosa es rendir homenaje a los personajes que en ese momento vivieron, entender las distintas posiciones, otra ser partisano. Como muy bien lo dijo la senadora Isabel Allende, no va a ser fácil que los que piensan A pasen a pensar B y viceversa. Entonces, más que buscar interpretaciones históricas, lo que debe buscarse era precisamente el sentido de esa declaración que firmaron los expresidentes. Pero esa no fue la tónica de La Moneda y ahí están las consecuencias. El Presidente Boric ha estado con una personalidad dual que le hace muy mal a Chile.

/Entrevista de Marcelo Soto para Ex Ante

