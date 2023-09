Como todos los años, People, la famosa revista estadounidense, lanzó el listado de estrellas que compiten por conseguir el título de el «hombre más sexy del mundo». El ganador del año pasado fue Chris Evan, el protagonista de Capitán América.

«Es hora de tomar una de las decisiones más difíciles de 2023: ¿Qué estrellas ganarán un lugar en el codiciado resumen de PEOPLE de los hombres más sexys del año? Nuestros editores están trabajando: planificando sesiones de fotos, estudiando las redes sociales y, en última instancia, coronando al hombre vivo más sexy de PEOPLE», señaló la revista.

Todos pueden elegir al “hombre más sexy del mundo”. La revista People hará una votación online en su página web e invita a todos sus seguidores a escoger al ganador en este link. Los resultados oficiales se darán a conocer el 8 de noviembre.

El ganador obtendrá una sesión de fotos y una entrevista con la prestigiosa revista internacional.

¿Cuál es la mejor versión de Pedro Pascal?

En la votación se podrá elegir qué versión de Pedro Pascal es la más sexy, en la que incluye cuatro de sus personajes.

Entre las opciones se encuentran distintos looks del actor chileno en la que interpreta diferentes papeles. Puedes encontrar a Pascal como Javier Peña en Narcos, o Din Djarin en The Mandalorian. Además, está la de Joel en The Last of Us, y la de “Dog Dad Pedro”, donde aparece con un perrito.

Si Pedro Pascal se convierte en el «hombre más sexy del mundo», sería el primer chileno en obtener este reconocimiento.

/psg