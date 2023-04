El jueves 13 de abril Contraloría emitió un dictamen calificando de carente de fundamento el pago de $8 mil 252 millones a la sociedad San Valentino por la ex clínica Sierra Bella, adquirida meses antes por esa sociedad por $2 mil 232 millones. Esa tarde la municipalidad anunció que no continuaría con la compra e iniciaría “acciones legales por las tasaciones” que la alcaldesa Irací Hassler usó durante meses como argumento para justificar el precio a pagar. En el concejo municipal de la semana pasada la edil PC responsabilizó nuevamente a los tasadores y dijo que su caso hizo que “tomemos acciones legales”. Sin embargo, hasta este miércoles no había querellas ingresadas.

Qué observar. El miércoles 19 de abril la alcaldesa Irací Hassler (PC) encabezó el primer concejo municipal desde que el jueves 13 Contraloría emitió un dictamen calificando de carente de fundamento el pago de $8 mil 252 millones a la sociedad San Valentino por la ex clínica Sierra Bella, adquirida meses antes por esa sociedad por $2 mil 232 millones.

Había expectativa por lo que diría la alcaldesa sobre un proyecto que describió como la “primera clínica municipal de Chile” desde que el 18 de enero fue aprobado por el mismo concejo, pero que ese mismo día enfrentó su primera controversia. Esa tarde el abogado Diego Berríos de la empresa Las Malvas, que también ofrecía un terreno para la clínica municipal, hizo una presentación a Contraloría cuestionando el precio de la adquisición.

A esta presentación se sumaron luego otras de la concejal Rosario Carvajal (que corrió como independiente en la lista Dignidad Ahora y fue la única que se abstuvo en la votación del 18 de enero; los demás votos fueron favorables) y de los concejales de Chile Vamos Juan Mena y Santiago Mekis.

En el concejo del miércoles 19 la alcaldesa mantuvo la línea fijada en una declaración publicada el jueves 13, donde la municipalidad anunció que no continuaría con el proceso de compra e iniciaría “acciones legales por las tasaciones” que Hassler usó durante meses como argumento para justificar el precio a pagar.

Esto fue refrendado en una conferencia de prensa realizada el día siguiente, donde además dejó caer a 2 funcionarios ligados a la compra: su jefe jurídico Jean Pierre Chiffelle (PC) y el secretario de planificación Luis Mayorga.

“Hay un punto que nos parece muy relevante señalar, que tiene que ver con las observaciones a las tasaciones que genera la Contraloría, y eso ha implicado también que tomemos acciones legales”, dijo en el concejo del miércoles 19. “Serán justamente los tasadores quienes tendrán que dar las explicaciones y argumentar en torno a las tasaciones que fueron entregadas al municipio de Santiago”.

Pese a que la edil dio a entender que las acciones legales ya habían sido tomadas, hasta este miércoles 26 no había querellas de la municipalidad ingresadas al tribunal, mostró una revisión del sistema del Poder Judicial. Desde el municipio afirmaron que las querellas estaban redactadas, pero seguían siendo sometidas a revisión.

En el concejo Hassler no realizó un mea culpa ni se refirió a la incautación de equipos desde la municipalidad en el marco de la investigación de la fiscalía por el caso. Tras 3 horas de revisión de los temas en tabla dio por concluida la sesión, sin aceptar agregar una hora de incidentes donde los concejales pudieran plantearle formalmente preguntas sobre el caso.

Qué dicen las tasaciones. Los 3 informes de tasación aludidos por la alcaldesa Hassler fueron elaborados en diciembre a petición de la municipalidad. En la documentación compartida por la edil a los concejales antes de la votación del 18 de enero también se incluyó una tasación encargada por el vendedor, San Valentino. Esta última aseguró esta semana en una declaración que “fue la alcaldesa Hassler quien dirigió personalmente las negociaciones”.

El informe de tasación 457 / 2022 del 14 de noviembre de 2022, encargado a la empresa Esinco por su cliente “clínica Sierra Bella”, asignó un valor de 238.137,84 UF para el inmueble. Es decir, más de $8.300 a enero.

El informe de tasación 207 / 2022 del 13 de diciembre de 2022, encargado por la municipalidad al arquitecto Patricio Gajardo Rocha, asignó un valor comercial a la propiedad de $8.224.492.076.

El informe de tasación del 13 de diciembre de 2022 encargado por la municipalidad a la empresa Emes asignó un valor de 232.843,2 UF.

El informe de tasación del 14 de diciembre de 2022 encargado por la municipalidad a la arquitecta María José Sepúlveda asignó un valor comercial al inmueble de 234.248 UF.

