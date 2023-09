Distintos registros se han compartido en redes sociales las últimas semanas, en los que se ve la presencia de ratas en distintos lugares de New York. La situación parece ya no sorprender a los neoyorquinos, pero los turistas si manifiestan su pavor.

Las últimas semanas se han compartido en redes sociales distintos videos de ratas que salen de la inmundicia de las calles de New York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, pero también otras que se mezclan entre la gente.

I feel exactly like this rat when I visit New York #NYC pic.twitter.com/9JxF0iCIw1

— 🌈 Tess T. Eccles-Brown, PhD (@TTEcclesBrown) September 8, 2023