La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) visitó al Mercado Mayorista de Xin Hua Nan de la Ciudad de Wuhan, ubicado en China central, buscando posicionar la presencia de frutas chilenas dentro del país asiático de cara al inicio de la nueva temporada de exportaciones 2023-2024.

El presidente de la asociación, Iván Marambio, quien encabezó la delegación nacional en la visita, apuntó que se eligió este mercado puesto que se ha visto en el último tiempo una demanda creciente de frutas de nuestro país.

“En dicho contexto se organizó un encuentro con distribuidores locales y autoridades del mercado con el objeto de evaluar y prospectar las oportunidades y desafíos para las exportaciones de nuestro sector. Wuhan posee más de 19 millones de habitantes, siendo, además, un punto de conexión estratégico con el interior de China y los principales centros de consumo”, detalló Marambio.

Además, el presidente del gremio se reunió con la vicepresidenta de la China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Ren Jian. El organismo, entre otras funciones, promueve el comercio exterior, la inversión bilateral y la cooperación económica. Así, recibe delegaciones comerciales económicas desde el extranjero. Asoex ya había hecho contacto con CCPIT en sus oficinas en Chile.

