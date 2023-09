Distintas repercusiones tuvo la enrabiada crítica que disparó Juan Cristóbal Guarello sobre la película El Conde y su director, Pablo Larraín. Uno de los que salió a defender al cineasta fue El Rumpy.

Como un paréntesis en su análisis deportivo, Guarello dedicó unos minutos de su programa en YouTube para destrozar el filme recién estrenado en Netflix y de paso a su director. Lo acusó de “falsificar” la historia de Chile y que su película “es una tontería”, entre muchos otros palos sin piedad alguna.

Su comentario encontró voces de apoyo y también quienes defendieron la labor de Pablo Larraín.

LA RESPUESTA DE EL RUMPY A GUARELLO

Uno de quienes salió a cuestionar los dichos de Guarello fue Roberto Artiagoitía, El Rumpy, quien acusó al King Kong de tener “la media perso” al criticar de esa forma a Larraín.

“Así estamos, el YouTuber Guarello, convertido en un Villegas sin medios, le dice al director que viene de ganar un premio en Venecia lo que tiene que filmar… la media perso. ¡La pasada por Radio Agricultura los deja parejitos!”, partió lanzando el locutor de Radio Corazón.

También quiso bajarle los humos, tratándolo como un “influencer” al que le falta alguna mascota. “Siempre que veo a esos influencers hablar solos desde sus casas, como si fuera importante, me pasa que me pierdo, me da pena, una mascota le solucionaría eso tan fácil… levantar mierda de perro hace bien”, descargó.

Para cerrar, el Chacotero Sentimental dijo que para él, un chileno premiado en el extranjero solo le pone contento: “En general me pasa que al ver que alguna chilena o chileno ganando un premio, en cualquier ámbito o disciplina, me pone contento, veo el sacrificio… no se me ocurriría retarla y decirle cómo hacerlo la próxima vez… no no no, ¡alegría y mucho fuá!”.

