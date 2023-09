Siempre hay que creer, sí, pero lo del Atlético con la Champions invita ya a no hacerlo. Si de la última se había despedido fallando un penalti que el árbitro otorgó después de señalar el final (el último partido sobró), la bienvenida a la nueva ha consistido en ofrecer un gol en la última jugada… al portero rival. Había subido Provedel al córner postrero, cuya concesión resultó también algo absurda (evidente falta anterior a Correa que se fue al limbo), y en lo que sus compañeros pedían unas manos de Hermoso y los rivales parecían esperar también la decisión del árbitro, paralizados, Luis Alberto anduvo listo para agradecer el mejor desmarque del partido: el del tipo de las manoplas para cabecear a la jaula y que el Olímpico se viniera abajo.

Antes de rendir su anterior visita a la Lazio, la expedición del Atlético fue recibida en audiencia por el Papa. Aquello de Benedicto XVI resultó mano de santo, algo que por otra parte parece lógico (teológico en este caso). A corto y largo plazo además, porque no sólo se ganó en Roma, sino que aquella de principios de 2012 fue la primera de tantas victorias continentales a las órdenes de un tal Simeone. No hubiera estado de más, 11 años y pico después, repetir liturgia con Francisco, compatriota del Cholo al fin y al cabo.

Gol de Barrios (0-1) en el Lazio 1-1 Atlético de Madrid

Porque la Lazio necesitaba un milagro en el 95′, pero no se contempla sitio mejor que las cercanías del Vaticano para reclamarlo. Magullado por la derrota de Mestalla, pero sobre todo profundamente herido por la planificación que no planificó y por las bajas que lo han dejado sin mediocampo por no planificar, el equipo rojiblanco apareció sin Koke, De Paul ni Lemar, pero por el camino se fue dejando a Barrios, primero, y Witsel, después, para terminar el partido con Saúl como pivote, con Llorente tratando de auxiliarlo, con Griezmann y Correa de interiores… y metiéndose en el último suspiro lo atrás que no se había metido antes. Así pasó.

Barrios había decidido disparar desde su casa, vaya usted a saber el motivo. Un servicio largo de Savic para Nahuel estuvo en el origen de la jugada, pero al argentino le cegaron cualquier recorrido de modo que buscó a su mediocentro atrás. Y desde ahí la pegó el chico para que el diablo sacara la lengua a la Lazio con un toque involuntario de Kamada que desvió considerablemente la pelota para alojarla en la malla ante la mirada sorprendida del tal Provedel. De repente, sobre la media hora, el Atlético se ponía por delante en el Olímpico. ¿Había hecho méritos para ello? No. Ni falta que hacía…

El arranque visitante resultó aparente, eso sí, pero fue cosa de que la escuadra italiana agarrara la pelota y empezara a tratarla con cierto mimo. Se produjo entonces el movimiento tantas veces visto, que viene a resumirse en un paso atrás por cada minuto que se juegue. El Atlético se refugiaba y, aunque no se sucedieran las ocasiones, algún disparo lejano y sobre todo los saques de esquina llevaban aviesas intenciones. No ayudaba la noche de Llorente, que de algún modo neutralizaba el potable rendimiento de Barrios y Saúl en esa línea.

Gol de Provedel (1-1) en el Lazio 1-1 Atlético de Madrid

Otro que andaba caprichoso es el árbitro, que había amonestado a Simeone antes de la diana y que amonestó a Sarri después de la diana. Colecciona entrenadores, por lo que se ve. Notó la Lazio en todo caso el gol, de modo que ya no se arrimó en el resto del primer acto y para colmo de sus males cayó lesionado Pellegrini. En el descanso fue Barrios el que tuvo que dejarlo, así que Simeone tiró de Giménez adelantando a Witsel.

Y de repente el Atlético se puso a tocar. Como si no costara. Con Griezmann acercándose a cada compañero para tirar paredes y sin que la Lazio supiera cómo enfocar la tesitura. De hecho la mejor oportunidad local nació en las botas de Oblak, que se hizo el quite del perdón ante Immobile tras haber regalado la pelota. Luego tuvieron el segundo Morata, que se estrelló con el palo, y Lino, que se estrelló con Provedel. Y al final, lo de casi siempre pero como nunca. Si perdonas, no te perdonan. Y cualquier sirve para el castigo. Hasta un portero que sube al ataque. Porca miseria, Atlético, porca miseria.