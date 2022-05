Las marcas enfocadas en productos para mujeres, tienen una gran variedad de opciones para ofrecer a sus consumidoras. Algunas solo apuntan a la indumentaria, otras al calzado y otras solo a los accesorios, pero pocas marcas son tan completas como Apology.

Desde su lanzamiento, la colección de moda de ropa creada por Cecilia Bolocco, no ha sido otra cosa más que récord en ventas.

La oferta de ropa mujer es verdaderamente amplia no solo por la cantidad de productos que brinda si no por la variedad de talles, colores y prendas en un estilo sobrio que combina estampados clásicos con otros que no lo son tanto pero que actúan como el acento necesario para nuestra vestimenta.

En la colección Cecilia Bolocco podemos encontrar ropa formal mujer para eventos importantes, serios o elegantes y tenidas semi formal mujer para eventos más descontracturados o bien para vestir todos los días. Cecilia Bolocco ropa ya se ha instalado firmemente en el mercado y tiene el apoyo indiscutido de todas sus seguidoras.

Poleras con su rostro

A pesar de presentar un estilo poco controversial, algunos meses atrás, la colección Apology de Cecilia Bolocco, sorprendió con el lanzamiento de poleras con su rostro estampado destacando un momento icónico en su carrera profesional.

La propuesta de la marca comercializada en Falabella, surgió como una idea del equipo de trabajo de la comunicadora, en relación a la cantidad de gente que mandaba a estampar sus prendas con distintos momentos de la historia. De esta forma, surgió la posibilidad de ofrecer ellos mismos una opción estampada con el momento emblemático de la carrera de Bolocco y vendarla en todas sus tiendas.

Según comentan, Cecilia Bolocco en un principio no estaba muy convencida con la idea porque se sentía pudorosa con un producto de este estilo. Sin embargo, cambió de parecer al notar que en el 2022 se cumplirían 35 años de haber sido elegida como Miss Universo.

Una vez aceptada la propuesta, Bolocco sugirió intervenir la fotografía con brillos en la corona y con un arte más abstracto alrededor, para que la polera no solo tuviera la fotografía original si no un diseño más personal.

En total, las poleras estampadas que se lanzarán al mercado serán cuatro: dos llevarán el rostro de ella cuando recibió el premio, otra con la corona en su cabeza y una última con la leyenda “Todas somos reinas”.

No solo indumentaria

La marca Apology, se caracteriza por la diversidad de productos que ofrece a sus consumidores. Tanto en los comercios físicos de Falabella como en su tienda cecilia bolocco podemos encontrar una línea de indumentaria femenina, que incluye salidas de baño, poleras, camisas de dormir, pantalones, vestidos de lino, etc, y una línea de calzado que ofrece botas y botines con un estilo casual, fácilmente utilizable en la vida cotidiana.

Además podemos encontrar una línea de bijouterie que incluye collares, pulseras y aros de plata o bañadas en oro, junto con hermosos relojes con mallas de diferentes colores.

En los últimos años también se incorporaron mochilas, bolsos y carteras con gran variedad de tamaños, colores y precios adaptables a todos los gustos y posibilidades económicas de las clientas.

En mayo del año 2021, la marca incorporó un nuevo producto estrella que se sumó al amplio catálogo de Apology y que tan solo 30 días después de haber salido a la venta, se agotó por completo.

Se trata de un perfume que recibió el nombre de Cecilia Bolocco Eau de Parfum que desde su lanzamiento ha presentado un nivel de ventas muy exitoso en su tamaño de 100ml, a un valor de 43 dólares.

En su aroma pueden destacarse los toques de jazmín, rosas, madera y cítricos. Una mezcla muy precisa que representa delicadeza, calidez y frescura en un mismo frasco.

Como todos los productos que ofrece la marca, la fragancia es exclusiva de Falabella y este será su único punto de venta presencial.

Las redes: su canal de venta preferido

Muchos influencers aprovechan sus cuentas con una gran cantidad de seguidores para interactuar con su comunidad, exponer y vender sus propios productos, mostrándolos en sus historias o lives, antes que en cualquier otro medio de comunicación.

Con Cecilia Bolocco y los productos de su multimarca Apology, sucedió algo similar. En un principio, la interacción en redes sociales con sus seguidoras comenzó inocentemente y casi sin buscarlo, hasta que se dio cuenta que era una buena forma de mostrar el detrás de escena de la elaboración de sus productos.

A través de los vivos de instagram, comenzó a exponer sus cuadernos con bocetos de nuevas prendas, el taller en el que trabajaba y creaba las distintas piezas, y a mostrar posibles combinaciones de sus prendas tomando poleras, vestidos o pantalones y armando opciones vestuarios en donde cada una de las partes pudiera lucirse a la perfección.

Incluso mostraba prendas recién terminadas que aún no habían sido lanzadas a la venta pero que una vez que se encontraban disponibles en el mercado se agotaban al instante y terminaban siendo un éxito.

Esto sucedió, por ejemplo, con el lanzamiento de su perfume, que en pocas semanas agotó el stock disponible. Bolocco atribuye los buenos resultados de las ventas de su perfume a la fluidez que mantuvo con sus consumidoras durante la etapa previa. Allí les contaba lo que había significado para ella hacer ese perfume, que aromas había elegido y que le evocaban estos olores.

“El contacto con las clientas me alimenta, sobre todo desde el punto de vista del afecto”, sostiene la ex Miss Universo, cuando se refiere a la importancia que tiene hoy su cuenta de instagram para lograr buenos resultados con su marca y para entablar una relación fiel con sus clientas. A través de sus discursos, ella sin dudas logra motivar a los usuarios a que usen sus creaciones y las luzcan cómodamente.

Lo que comenzó como un juego terminó resultando un canal de comunicación y una muy buena estrategia de marketing que sin dudas le dio cercanía a la marca con sus clientas y convirtió a cada nuevo producto en un éxito absoluto.