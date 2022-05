¿Qué tipo de jugador eres? Podrías ser un jugador asiduo y empedernido bien sea en consola o en PC, o eres un jugador decididamente de PC o móvil, o por el contrario, sólo te metes de vez en cuando en algún videojuego.

En cualquier caso, es probable que te hayas interesado por una consola de Sony o Microsoft, ya que tener una PlayStation 4 o una Xbox One ya no es sólo una cuestión de jugar y parece haberse convertido incluso en una cuestión de estatus

Otra razón para comprar una consola ahora es que si no compra una ahora, es posible que no pueda acceder a los últimos lanzamientos de videojuegos AAA dentro de dos años, ya que ya no estarán disponibles en consolas más antiguas.

Es importante saber esto antes de lanzarse a una compra compulsiva. Tenga en cuenta, sin embargo, que Microsoft se compromete a garantizar la compatibilidad de todo su catálogo de juegos en todas sus consolas. Incluido en el lanzamiento de su futura Xbox Series X.

La explosión de las nuevas consolas

Las nuevas consolas de Sony y Microsoft, PS5 y Xbox Series X, también serán compatibles con versiones anteriores, por lo que podrás jugar tus juegos antiguos en ellas. Desde una perspectiva a largo plazo, sus nuevas consolas son las más prometedoras.

Con muchos consumidores renunciando a las consolas en general, las ganancias a corto plazo se están volviendo más importantes que las inversiones a largo plazo.

Este impulso por el dinero rápido en lugar del éxito a largo plazo está provocando una gran escasez de jugadores en los sistemas PlayStation 4 y Xbox One, lo que a su vez conduce a una mayor demanda de estos productos.

En estos años marcados por el confinamiento, la PS4 de Sony y la Xbox One de Microsoft se convirtieron en excelentes compañeros de juego que te ayudarán a matar el tiempo. Es más, ambos cuentan con enormes catálogos de calidad y con precios actualmente a la baja, tanto de hardware como de software.

Primero, la PS4 está disponible para ti en casi cualquier tienda, convirtiéndose en la videoconsola más exitosa de su generación. El modelo más asequible sigue siendo la PS4 Slim. Tiene una clara ventaja en Xbox One, con una selección de videojuegos más variada.

Además de exclusivas que se sitúan entre los mejores títulos de años anteriores, todos los medios combinados. Como Marvel’s Spider-Man, God of War o Horizon Zero Dawn . Aquí están las últimas buenas ofertas identificadas con respecto a PS4 Slim y Pro.

Luego está la Xbox One. Igual que la PS4, también hay variantes: la Xbox One S y la Xbox One X. La primera es una versión reducida de la consola original de 2013, mejor que la Xbox One X, que es más cara, requiere mucha más potencia pero puede funcionar con juegos en 4K.

Ambas Xbox incluyen una increíble opción de compatibilidad con versiones anteriores, lo que significa que puedes jugar juegos más antiguos de la Xbox 360 y la Xbox original de 2001. Esta es una venta que no obtendrás en la PS4, por ejemplo.

Hay dos ediciones de Xbox One S: si elige la edición digital, tenga en cuenta que no tiene una unidad de disco y solo podrá ejecutar juegos digitales en ella. Eso sí, al igual que ocurre con sus competidores, los controles de las consolas Xbox One son complejos a día de hoy. Pero persisten algunas buenas ofertas.

PlayStation 4: la consola reina del mercado

La PlayStation 4 es la penúltima consola de Sony. Fue lanzada en noviembre de 2013.

La PS4 es la consola de juegos más popular del mundo y ha recibido muchos premios y elogios, incluida la designación como uno de los “Mejores inventos de 2014” de Time.

La PS4 tiene una potente CPU AMD de 8 núcleos con 8 GB de RAM, un disco duro de 500 GB, una unidad de Blu-ray, una GPU de 8 núcleos con 1,84 TFLOPS de potencia informática y admite resolución 4K a 60 fotogramas por segundo.

La PlayStation 4 Pro es una versión mejorada de la PlayStation 4 original que presenta especificaciones de hardware mejoradas con más potencia y rendimiento que su predecesora.

Compra una PS4 o Xbox One durante el Cyber Day

El Cyber Day no está lejos y debería permitirte hacerte con una de las mejores videoconsolas del año 2020 a un precio extremadamente ventajoso.

El Cyber Day Chile es tan importante que en dichas fechas se han realizados lanzamientos de equipos especialmente para esa fecha y este año cuentan con precios increíbles en el apartado de videoconsolas.

Por lo tanto, se esperan ahorros significativos para estas consolas pensadas para las generaciones mayores, sin olvidarse de los niños, claro está. Esto puede darle la oportunidad de gastar el dinero ahorrado en una selección de nuevos y clásicos juegos que te gusten y en donde también hay ofertas.

Ya sea que estés comprando una cualquiera de las dos consolas de Sony o Microsoft o planees regalar una en alguna fecha especial, las ofertas del Cyber Day son una oportunidad que no se debe desaprovechar.

No sólo habrá buenos precios en videoconsolas sino también en celulares Cyber Day.

¿Estás aburrido hasta la muerte? ¡Opta por una suscripción a PS Plus/Xbox Game Pass!

Las plataformas de juegos en línea, como Steam, Xbox Live y PlayStation Network, han tenido picos de tráfico en los últimos meses. Lo cual no es una sorpresa, ya que permite que sus miembros se reúnan virtualmente. Una especie de cafetería online donde puedes reunirte con tus amigos.

Siempre que puedas acceder a estos servicios de juegos multijugador, opciones como PS Plus y Xbox Game Pass Ultimate serán extremadamente rentables. Por unos 8 mil y unos 12 mil pesos chilenos cada mes, respectivamente, obtienes una selección premium de juegos gratuitos que se ofrecen mensualmente.

Juegos como Apex Legends, Warframe, Call of Duty: Warzone o Fortnite o similares están disponibles en este formato. Jugar juntos entre amigos significa cientos de horas de diversión sin tener que gastar un solo centavo extra.

Entonces, aunque ya están disponibles el PS5 o Xbox Series X, cuya compra será inevitable a largo plazo, comprar una PS4 Chile o Xbox One en este momento podría hacer tus días mucho más divertidos, jugando solo o en familia.