Este domingo 7 de mayo los chilenos están nuevamente convocados a votar, esta vez para elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional que estarán a cargo de redactar una nueva Carta Magna.

Dado la gran cantidad de votaciones que ha habido en el país en los últimos años –no todas con las mismas reglas–, podrían surgir algunas dudas sobre cómo será el proceso en esta ocasión: ¿Cuántas papeletas habrá?, ¿quiénes pueden eximirse de votar?, ¿cómo hacerlo?, ¿qué documentos sirven para sufragar…?

Revisa acá todo lo que hay que saber para el día de la elección:

Votan todos los electores en Chile: Multa puede llegar a $189.000

En esta elección de consejeros constitucionales el voto es suavemente obligatorio, por lo que deben concurrir a sufragar todos los electores que estén habilitados para ello y tengan domicilio electoral en Chile. Según el padrón definitivo, son más de 15 millones de personas. A diferencia del plebiscito del pasado 4 de septiembre, esta vez no votarán los chilenos que residan en el extranjero.

La ley establece que quienes no voten este domingo serán sancionados con una multa que puede ir de 0,5 a 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (entre $31.537 y $189.222), lo que será determinado por el juez del Juzgado de Policía Local respectivo. Si la persona no paga la multa, el magistrado podría decretar penas de cárcel.

La normativa contempla algunos casos en que las personas podrían eximirse de pagar la multa. Éstos son: enfermedad, estar fuera del país, encontrarse el día de la elección a más de 200 kilómetros del domicilio electoral o por otro impedimento grave.

No obstante, hay que tener presente que no existe la posibilidad de excusarse de manera previa, sino que las personas que no voten deben presentar los certificados o justificaciones respectivas ante el juez de Policía Local una vez que sean citados por el tribunal, y será el magistrado quien evalúe las pruebas y determine, de acuerdo a su criterio, si la persona será sancionada o eximida de la multa.

El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, recomendó esta semana que si la persona no vota por estar en el extranjero «es bueno que tenga la documentación de que estuvo en el extranjero»; y que «si está enfermo, física o mentalmente, cuente con el certificado médico». En el caso de impedimento grave, señala que esto «no está tipificado, pero es por ejemplo: si a alguien se le muere un familiar y debe preocuparse de hacer esos trámites, un accidente u otro tipo de circunstancia, que las califica el juez de Policía Local».

El único caso en que debe dejar una constancia en Carabineros

Solo si el motivo para no sufragar es encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación, se debe dejar una constancia en Carabineros.

«Quiero ser enfático, muy claro: la única constancia que va a ser acogida en los cuarteles policiales corresponde a aquél que se encuentre a más de 200 kilómetros de distancia», subraya el jefe de la Plana Mayor de Carabineros, General Juan Muñoz.

Aclara que «aquéllos que se encuentren enfermos, trabajando o en cualquier otra actividad, existen los respectivos documentos respaldatorios que, posteriormente, ante el requerimiento del tribunal competente deberán ser presentados por las personas».

La constancia se debe presentar personalmente en alguno de los 906 cuarteles que funcionarán a nivel nacional.

Para hacer este trámite más expedito, las personas deben ingresar a Comisaría Virtual con su clave única y completar los datos en un formulario, tras lo cual se generará un código QR, que posteriormente deberá ser validado en la respectiva comisaría.

El director del Servel enfatizó que presentar una constancia no se debe «confundir con que ‘yo me excuso en Carabineros y quedé listo'», sino que «es una constancia para demostrar (posteriormente, ante el juez) que estaba a 200 kilómetros».

Trabajadores disponen de dos horas legales para ir a votar

Si bien el 7 de mayo es feriado, hay algunos rubros en que las personas igualmente tendrán que asistir a trabajar. Para esos casos, la ley contempla que los trabajadores deben disponer de al menos dos horas para concurrir a votar.

Asimismo, se debe otorgar un permiso laboral a quienes sean vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados de la Junta Electoral.

Esto será fiscalizado ese día por la Dirección del Trabajo y quienes no cumplan serán sancionados con una multa entre 3 y 60 UTM ($189.222 a $3.784.440) por infracción.

«Hemos tomado todas las medidas para poder fiscalizar a los empleadores que no otorguen las dos horas de permiso para asistir a las votaciones; vamos a cursar las sanciones correspondientes que establece la ley», afirmó el director del Trabajo, Pablo Zenteno.

Quienes sean afectados, también pueden denunciar el hecho en la página web de la Dirección del Trabajo o de manera telefónica, en el número 600 450 4000.

Horario de las mesas y quiénes tienen preferencia para votar

Las mesas receptoras de sufragio funcionarán este domingo de manera continuada a partir de las 08:00 horas hasta las 18:00 horas. Si a las 18:00 horas aún hay personas esperando en la fila para votar, las mesas no podrán cerrar hasta que sufraguen todos los electores.

El Gobierno informa que las embarazadas, personas que tengan algún tipo de discapacidad, que requieran asistencia para sufragar (voto asistido) o electores desde los 60 años hacia arriba, tendrán preferencia para votar durante todo el proceso.

Pese a ello, se recomienda que este grupo concurra a sufragar entre las 14:00 y las 18:00 horas.

Antes de acudir a votar se sugiere a todas las personas chequear su mesa y local de votación, ya que pudieron haber sido modificación desde la última elección. Esto se puede revisar en la página del Servel, en el apartado de «Consulta Datos Electorales».

Se puede votar con la cédula de identidad vencida

Para poder sufragar, las personas pueden presentar alguno de estos documentos que acrediten su identidad: cédula de identidad o pasaporte.

El Servil informa que en esta ocasión se aceptarán cédulas de identidad o pasaportes vencidos a contar del 1 de enero de 2020.

También se recomienda llevar lápiz pasta azul.

Se debe votar solo en una papeleta y por un candidato

En esta ocasión cada elector recibirá una sola cédula de votación (papeleta), en la que deberá votar por un solo candidato.

En cada región habrá una papeleta distinta con los pactos inscritos en esa circunscripción. En la Región Metropolitana serán cinco los pactos en competencia.

También habrá una segunda papeleta de la circunscripción nacional de pueblos indígenas, que contendrá las candidaturas ordenadas alfabéticamente, señalando al lado del nombre del candidato su pueblo originario.

Este facsímil estará disponible solo para los electores que se encuentren en el padrón indígena, quienes podrán elegir entre votar por las candidaturas de la circunscripción nacional de pueblos indígenas o bien por los candidatos generales de su región.

Es importante aclarar que solo podrán votar en una de las dos cédulas, en ningún caso en ambas.

Metro será gratuito y funcionará desde más temprano

Con el fin de facilitar el desplazamiento de las personas a su local de votación, este domingo el viaje será gratuito durante todo el día en el Metro y en los servicios de EFE: Nos-Alameda, Rancagua-Alameda; Limache-Puerto (tren Valparíso); las Líneas 1 y 2 del Biotren (del Gran Concepción); Talca-Constitución; Temuco-Victoria; y Corto Laja.

Además, el servicio de Metro funcionará a partir de 07:00 horas, una hora antes que el horario de un domingo normal. De todas formas, desde Metro explican que, si bien el pasaje será gratuito, los pasajeros deben validar el viaje (que tendrá costo cero) con su tarjeta Bip!.

Además, la División de Transporte Público Regional (DTPR) dispuso más de 2.500 servicios a nivel nacional, tanto terrestres como marítimos, enfocado en zonas rurales y aisladas.

No se esperan lluvias, pero sí una mañana fría

Se espera que el buen tiempo acompañe este domingo la jornada de elecciones, ya que, hasta el momento, no se pronostican precipitaciones para ese día en el territorio nacional.

En la Región Metropolitana durante el día estará mayormente soleado, variando a nublado y con temperaturas agradables, con una máxima probable de 22 °C, aunque en la mañana las temperaturas serán más bajas, con una mínima de solo 5 grados.

Así, a quienes acudan a sufragar temprano o sean vocales de mesa, se sugiere salir abrigados, especialmente si la mesa está a la intemperie.

A los adultos mayores, embarazadas y pacientes con alguna patología crónica, se recomienda que acudan a los locales de votación en los horarios con menor congestión y en que haya un poco más de exposición al sol y mayores temperaturas.

/psg