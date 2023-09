La reforma previsional que se discute actualmente, con posiciones, tan distintas por parte del oficialismo, con respecto a lo que las personas quieren y necesitan, en el proceso constituyente que se está analizando, queda en evidencia que sobre la seguridad social existe un abismo respecto a la libertad de elegir administrador en tema de pensiones y donde irá el porcentaje del 6% adicional.

En el Consejo Constitucional, quedó establecido que, con una alta votación, de la oposición y en contra por los oficialistas, que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

Estas sugerencias que se llevaron a votación, es el fiel reflejo de lo que realmente quieren las personas y que jamás se tomaron en cuenta en el proceso constitucional fallido y refundacional que se castigó abrumadoramente y que está generando un segundo intento por tener una constitución firmada en democracia, a pesar que la actual constitución lleva la firma del ex presidente Lagos incluyendo muchas modificaciones con respecto a la original de la época.

Nuestro país a nivel internacional, ha sufrido fuertes caída en diversos ámbitos, que ahuyenta a los inversionistas, cuando no se tienen claro y no se respetan las reglas establecidas, como también cuando el mandatario comete errores garrafales, cuando sólo les habla a su escuálido 28% que lo respalda incondicionalmente y no a la mayoría de los ciudadanos, o cuando viaja a buscar inversionistas con frases que posteriormente se desdice, son señales equívocas y que no producen seriedad ni confianza como para poder salir del estancamiento económico, que solo se traduce en vivir del pasado y venerar a quien no respetó, la institucionalidad ni la democracia.

Nuevamente, nuestro país cae en ranking de Libertad Económica, esto se traduce en que se pierde puntaje, con respecto a los derechos de propiedad, criminalidad y valor de nuestra moneda, también influye la inflación, por lo mismo los inversionistas invierten en países más seguros, como Uruguay, o emigran a otras latitudes y no arriesgan su capital, en un país donde se gobierna con minoría, donde no se fortalece el emprendimiento privado, y sólo se preocupan de aumentar los funcionarios públicos y subir los impuestos.

Otra vez la ministra del trabajo, viajará ahora al norte, a tratar de convencer que la reforma previsional del gobierno es lo mejor para todos, no importándole que las personas ya decidieron que no entregarán sus ahorros al estado, y que desean que el 6% adicional, que será de cargo del empleador, debe ir directamente a la cuenta individual de su trabajador.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com