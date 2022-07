En el proceso constituyente, hemos leído varios artículos en diferentes ámbitos y muchos de ellos simplemente dan pena, risa y vergüenza, porque digo esto, porque en la carta magna que se quiere implementar, existen muchas falencias, y errores que parecen que fueron escritos por niños jugando a ser grandes, sin los conocimientos y estudios necesarios para llegar a este borrador que tendrá su examen de grado próximamente.

Se pretende que aprobemos un texto donde en un articulo dice textualmente “ El Estado impulsará medidas para conservar el cielo nocturno” …grandes pensadores.. sin embargo, nada se dice del derecho a la propiedad, el derecho a la autodefensa y menos de los ahorros de todos quienes mes a mes y por muchos años, hemos juntado nuestro dinero para destinarlo exclusivamente a la vejez, y que estos no sean expropiados.

Por otra parte, se indica que se establecerá “un sistema de seguridad social pública, que otorgue protección en caso enfermedad, vejez etc. financiado por las cotizaciones obligatorias del trabajador y empleador” pero no señala que estas son de los trabajadores y que no serán estatizadas y seguirán siendo heredables.

Todas las dudas e inquietudes con respecto al tema previsional, tiene una importancia fundamental, y en vista que no se consideraron en el pleno, a pesar de haber registrado la mayor cantidad de firmas, por sobre las 60.580, simplemente no fueron tomadas en cuenta y por ende, descartadas y menos incorporada a la carta magna que pretenden sea la que rija nuestros destinos en los próximos años, por lo mismo, como dijo Mahatma Gandhindi “nadie puede hacerme daño sin mi permiso”.

Este es el momento de analizar, la propuesta escrita por unos pocos, pensando en el bienestar de ellos y no en la mayoría de las personas que, tal vez ilusionadamente, pensaron que tendríamos una casa grande donde todos seriamos bienvenidos y no sólo unos pocos privilegiados a costa del despojo de muchos.

