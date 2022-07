Borja y Solari apenas suman dos partidos entrando desde el banco. Pero tan bueno es lo que vienen mostrando que ya se ganaron el cariño de muchos hinchas en las redes y empiezan a subir en la consideración del entrenador.

No fue casualidad el “los chicos que vinieron nos suman mucho” que dijo Palavecino post goleada a Aldosivi en referencia al gran nivel de los refuerzos que llegaron en este mercado de pases. Que en el andar irregular de este River modelo 2022 los que se destaquen por sobre el resto sean Lucas Beltrán, Rodrigo Aliendro, Miguel Borja y Pablo Solari habla de lo que los necesitaba el equipo, pero fundamentalmente de ellos: si bien no es fácil adaptarse al estilo Gallardo, lo lograron con rapidez.

Cuatro jugadores, cuatro rápidas adaptaciones

Lo de Aliendro puede ser lo que más llamó la atención. Le tocó debutar en la vuelta de los octavos de la Libertadores contra Vélez (con una dura caída que lo obligó a salir incluída) y desde ese momento dio la impresión de que tuviera la Banda puesta de toda la vida. Con sus botines negros empezó a enamorar el paladar de los fanáticos: sus pases y visión para filtrarles pelotas a los delanteros, extremos y laterales son muy necesarios.

Generalmente como interno derecho, el ex Colón que llegó libre y firmó hasta diciembre del 2025 le devolvió una característica primordial al equipo de Gallardo: la asociación entre los jugadores. Aliendro es como un imán y capta el momento justo para romper con una daga al espacio. Se está entendiendo muy bien con Palavecino para la gestación y los minutos que le da el Muñeco hablan por sí solos: estuvo en seis de los ocho partidos que disputó River desde su llegada (no estuvo vs. Huracán porque MG puso suplentes y ante Vélez por la LPF porque estaba suspendido), en cinco fue titular (suplente únicamente en su debut) y acumula 444′ en cancha (promedio de 74′ por encuentro).