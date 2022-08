Iván Morales no la está pasando bien en el Cruz Azul. Su equipo no viene con buenas semanas tras una humillante derrota ante el América por 7-0 y los hinchas explotaron de rabia contra los jugadores extranjeros del equipo, donde el chileno no se escapa de dichas quejas.

Sumado esto, Morales vivió una insólita situación en la fecha 11 del fútbol azteca. El técnico decidió darle minutos al exColo-Colo en el triunfo de su escuadra ante el Querétaro por 2-1, donde reemplazó a Michael Estrada en la Máquina Cementera.

Cuando el chileno llevaba diez minutos en cancha, el atacante cometió una fuerte infracción contra el ghanés Clifford Aboagye y fue expulsado de manera inmediata por el juez principal, dejando a su equipo con uno menos y con su mirada hacia el piso.

Cruz Azul jugó gran parte del segundo tiempo con diez jugadores y la situación se complicó más con el gol del propio Aboagye en el empate transitorio del Querétaro (77′). De todos modos, a falta de siete minutos para el término del partido, el uruguayo Christian Tabó marcó el tanto del triunfo para el equipo de Morales.

Por Ignacio Soto Bascuñán