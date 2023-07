El chileno, que no contaba en los planes de Sampaoli, quería tener oportunidades a toda costa. Por eso, aceptó rebajarse el sueldo y pasar a cobrar un 80% menos de lo que recibía en el ‘Mengão’, que se libera, por su parte, de uno de los mayores salarios de la plantilla.

En el ‘Furacão’, Vidal compartirá vestuario con Vitor Roque, la última contratación brasileña del Barcelona. Sin embargo, no tiene un puesto fijo en el once titular. En el centro del campo hay otros jugadores que están destacando, como Vitor Bueno, Erick e incluso el veterano Fernandinho, ex del Manchester City, el líder de la plantilla.

Vidal, que lleva más de un mes sin jugar, llegará a Curitiba a finales de esta semana para someterse a las pruebas médicas y firmar su nuevo contrato, que terminará en diciembre, cuando acaba la temporada en Brasil.