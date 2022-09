Ministra del trabajo, dejó en claro las intenciones del gobierno, que es poner fin a las AFP, específicamente terminar con la modalidad de pensión que se llama “Retiro Programado” eso significa que las personas que se encuentran pensionadas por esta alternativa, verán como su pensión se irá al IPS es decir pasarán al estado.

Siempre he señalado que el único sueldo seguro, inembargable y para toda la vida, sigue siendo una “Renta Vitalicia”, que es un contrato entre privados, por lo mismo, ningún gobierno ni otra institución, podrá disponer de ese dinero que es el ahorro de los pensionados, y que libremente decidieron tener la seguridad de la administración por parte de las compañías de seguros.

La reforma previsional que está impulsando el gobierno, no es novedad, ya que todo gobierno que comienza su período, independientemente del color político, enarbolan la idea de hacer una reforma al sistema de pensión vigente, sin embargo, cuando se pretende destruir, cambiar, eliminar o quitar opción a elegir, principalmente a los pensionados por retiro programado, le niegan ese derecho con respecto a su dinero que es el fruto y esfuerzo de toda una vida y deciden unilateralmente y en forma dictatorial, que su pensión lo administre una entidad pública.

SI se llegara a concretar esta obligación de que los ahorros de toda una vida por parte de los pensionados por Retiro Programado, pasen a ser administrados por el gobierno, se pierde inmediatamente la propiedad de ellos, la herencia, como también la opción hoy vigente, de poder cambiar de modalidad hacia una Renta Vitalicia, a tener una pensión doble, a elegir a que personas dejarle su pensión, en los períodos garantizados.

Por otra parte, al terminar con el Retiro Programado, se desconoce que ocurrirá con la pensión de sobrevivencia, que en esta modalidad, en caso del fallecimiento del pensionado, se genera una pensión al cónyuge del 60% si no tienen hijos menores, y que este en cualquier momento puede cambiarse a una renta vitalicia, y algo muy importante, se termina la Herencia, que es algo muy valorado, por todos y que fue ratificado por el rechazo en la CC y que parece que quienes gobiernan aún no procesan el resultado y la negativa, de que con mi plata No.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

