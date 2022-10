Como pasa el tiempo, parece que fue ayer cuando nos encontrábamos viviendo en un país que se destruía, donde se quemaban las estaciones de metro, las iglesias, la plaza Italia centro de celebraciones deportivas convertida en un foco de disturbios, y mucho más.

Luego y tal vez, como un castigo, llegó la pandemia y tuvimos que encerrarnos en nuestras casas y sufrir la pérdida de tantas vidas inocentes, y asumir que no sólo mandan las piedras o las bombas molotov, sino que lo vivido es de esperar que nunca más se ponga en riesgo la democracia, muy debilitada en esos tiempos. Ese estallido social, hizo que nuestro país tomara otro rumbo, tal vez equivocado o no, pero que todos fuimos testigos de algo inédito, terrible y que hasta hoy tiene secuelas imposibles de borrar.

Yo me pregunto, que ganamos cuando un grupo de jóvenes destruyeron adoquines, con haber saqueado supermercados, con haber vandalizado locales comerciales, quemado transporte público, acaso se ha mejorado la educación pública, la vivienda, la salud, ni hablar de la convención constituyente, que fue una vergüenza nacional. Un cambio de gobierno con jóvenes, que venían a cambiarlo todo, con una superioridad moral, que resultó ser más frágil que correr pisando fuego, y que sólo hemos visto incrementada la delincuencia, la inmigración ilegal, asesinatos a Carabineros, y temor de todos por falta de seguridad, que es el deber de quienes nos gobiernan, realmente nos cambiaron nuestro Chile.

En el ámbito previsional, en el gobierno anterior, hubo un avance con la Pensión garantizada universal, la PGU, sin embargo, actualmente existen muchas personas que aún no han recibido ese beneficio, de la Ley 21.419 cumpliendo con los requisitos, esto es algo inaceptable y que debe ser solucionado a la brevedad, porque no se puede castigar a los pensionados o personas mayores de 65 años, que por “errores” administrativos y esperamos que sólo sea eso y no pensar en que simplemente no están los recursos asignados para tales fines.

Después de 3 años de ese fatídico día 18 de octubre, donde todos sufrimos y experimentamos el deterioro físico de bienes públicos y privados, junto con actos violentos, del horror que significaba como se destruía las instituciones en manos de delincuentes enajenados, hoy no hay nada que celebrar, por el contrario, estamos como país, sin inversiones, con alta tasa de inflación, sin seguridad, sin crecimiento, donde se habla mucho y se concreta nada.

Margot Guerrero Bruner

