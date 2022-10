Que está ocurriendo con los adultos mayores de 65 años, que están siendo “castigados” por el gobierno, que está desconociendo la Ley 21.419, promulgada por el mandato anterior, donde muchos pensionados y más, están siendo invisibilizados para recibir este aporte adicional, llamado Pensión garantizada universal.

Todos sabemos que la inexperiencia, junto con la soberbia en algún momento pasa la cuenta, a estos jóvenes que llegaron a cambiar todo y no pueden asumir o no quieren reconocer que la gente o mejor dicho “el pueblo” palabra muy manoseada por idealismo añejo y caduco y que tanto utilizan, les dijeron no a esas ideas destructivas y obsoletas.

Dicho lo anterior, al parecer, se están “desquitando” con los pensionados y personas mayores de 65 años, que son beneficiarias del mayor aporte en ayuda monetaria que ha hecho un gobierno en materia de pensiones y que también abarca a quienes no lo están pero que cumplen los requisitos estipulados en dicha ley.

Hoy nos encontramos que, simplemente miles de beneficiarios no están recibiendo la PGU, que deberían ya haber recibido y depositado en la cuenta de cada persona. Basta de hablar de “errores”, esa palabra ya es habitual en esta administración y digamos las cosas por su nombre, ¿acaso no tienen ese recurso? Este se encuentra financiado desde que se aprobó la Ley 21.419.

La gente ya manifestó que no quiere que sus ahorros obligatorios incrementen las arcas fiscales, que vaya a un ente público, que además ese 6% adicional de cargo del empleador, y lo dicen fuerte y claro, debe ir todo a la cuenta individual de cada trabajador, de lo contrario sería un impuesto al trabajo.

No se puede permitir que se desconozca las votaciones y sus consecuencias cuando los resultados son apoteósicamente contrarios a su afán de estatizar todo o manejar recursos ajenos para otros fines. Hoy después de 8 meses, en que no se han preocupado de gobernar y con la paupérrima aprobación de un 26%, pretenden desconocer el pago de la pensión garantizada universal, y están introduciendo parámetros diferentes para dejar fuera de este beneficio a muchas personas que tendrían derecho a recibir este aporte y están siendo castigados por un gobierno, sin experiencia, tal vez mal manipulados y con jóvenes de edad, pero que viven pensando en repetir un pasado que ya no existe.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de seguros

www.margotpensiones.com