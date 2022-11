Si bien quedaba un par de fechas para que terminara el Campeonato nacional en Universidad Católica ya comenzaban a pensar en el plantel del año que viene. Ariel Holan, técnico de los cruzados, quería nombres estelares para su escuadra, y fue así como cerraron al lateral izquierdo de la selección chilena, Eugenio Mena.

El domingo, luego de consagrarse monarca del Trofeo de Campeones en Argentina, junto con Racing de Avellaneda, Mena ya daba especulaciones de lo que sería su futuro como jugador, ya que no aseguró su continuidad en la Academia, tras ser consultado por la transmisión oficial. “Es recíproco, yo también me encariñé mucho. Me siento muy bien acá en el club, pero voy a descansar y vamos a ver qué viene más adelante”, sostuvo el seleccionado nacional.

Mena, quien tiene 34 años, llegará por los próximas cuatro temporadas a Universidad Católica y será uno de los mejores pagados del plantel

Por Ignacio Soto Bascuñán