Estamos en el país de los que ganan mayoritariamente, hoy resulta que pierden, y los perdedores y minoritarios quieren imponer su doctrina añeja, destructiva y partidista, quien entiende a este país donde gobierna la minoría, donde se carece de experiencia, donde se quiere restringir la información y por ende las libertades personales. Donde quienes gobiernan, en su superioridad moral, se han vuelto ciegos y sordos ante la necesidad de la gente, que requiere seguridad y protección.

En que momento de la historia de nuestro país se perdió el rumbo, había que bajarse de los patines como dijo un ex ministro, había que acusar constitucionalmente al presidente como dijo un diputado, había que escuchar al pueblo dijeron los que no creen en la democracia, hay que refundar a Carabineros dijo una alcaldesa que hoy clama por su protección, otro quería orinar en un casco militar y acude a ellos, para controlar ciudades donde no se le permite entrar, donde una ex ministra tuvo que salir arrancando para no ser asesinada. Otra cosa es con guitarra, fiel instrumento de la realidad.

El gobierno de Boric, dice que quiere entregar una mejor pensión, una reforma previsional inédita para todos los adultos mayores, pero lo que está proponiendo va totalmente en el sentido contrario a las palabras, a los versos que dicen los libros, que a veces acompañan solo para demostrar que la cultura es su lema y eso le da rédito político, aunque este no sea leído, o por falta de comprensión como quedó en evidencia en una encuesta sobre educación.

Implementar un modelo fracasado, un sistema de reparto, es totalmente inviable en el siglo XXI y a días del año 2023, es simplemente no ver el presente y menos tener mirada de futuro. El pilar solidario del gobierno de Bachelet, fue algo digno de destacar poque se hizo cargo de la vulnerabilidad de los adultos mayores, posteriormente en el gobierno de Piñera, se implementó la Pensión Garantizada Universal, que hoy bordea los $ 200.000, que es una reforma que está financiada con gasto permanente, y hoy se está utilizando como chantaje para aprobar una reforma tributaria.

Crear un administrador del estado, un operador político donde manejaran los ahorros de todas las personas, es decir no más propiedad ni menos herencia para las familias, es apoderarse de los ahorros de todos , para fines que estimen convenientes no deja de ser riesgoso, por decir lo menos, que el estado administre los impuestos generales corresponde, de ahí a que además se haga cargo de los ahorros de las personas es peligroso, y lo dijo un ex superintendente de pensiones, qué al parecer, hoy no le parece mala idea.

En la nueva reforma previsional, quieren eliminar todo lo que sea ahorro, la cuenta 2, los depósitos convenidos, el retiro programado que es la pensión de quienes están pensionados a través de una AFP, y que decir de que el 6% adicional, que será de cargo del empleador, no irá ni un solo % , o mejor dicho ni un solo peso, a la cuenta individual de cotización obligatoria de cada trabajador, que es un impuesto al trabajo disimulado, que afectará al empleo y va en el sentido contrario a fomentar un crecimiento, en el cual el gobierno por su ideología, nunca ha sustentado.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com