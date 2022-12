Lionel Messi lideró a la Selección Argentina en la consagración en el Mundial de Catar 2022. Con siete goles, tres asistencias y mostrando su mejor faceta en el combinado nacional a sus 35 años, el capitán logró alzarse con el único título que le faltaba y así lo hizo saber en conversación con el canal TyC Sports.

El astro rosarino convirtió dos goles ante Francia en la final, además convirtió su penal en la definición desde los doce pasos y se consagró como el mejor jugador del torneo. “Una locura, se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Mirá lo que es (la copa), es hermoso. La deseaba muchísimo. Dios me la iba a regalar, presentía que era esta, sufrimos un montón pero lo conseguimos”.

“No veo la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso”

Continuó hablando de lo importante que es para él el título en su espléndida carrera y de lo que viene en el futuro: “Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial… Se me dio casi al final”.

“Me encanta el fútbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, cerró el 10 argentino.

Por Ignacio Soto Bascuñán