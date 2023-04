Felipe Sánchez, el dueño de la ex Clínica Sierra Bella, se refirió a la polémica que envuelve a la Municipalidad de Santiago por la compra del terreno.

Es así como el empresario sostuvo que «esto fue un muy buen negocio para la Municipalidad, eso es algo que ellos debieron haber defendido. Ellos son los responsables de no defender su operación».

En entrevista con el periódico DF Más, considera que «esta operación y otros negocios que han pasado con entidades estatales, lo que terminan por generar es mucha desconfianza en hacer cualquier operación con el Estado. Hoy día los privados no quieren negocios con el Estado, porque cuando se involucra la política se entrampa todo, y una operación completamente regular como esta termina envuelta en una guerra política».

Asimismo, cuenta que «esta es la primera vez que hago una transacción con el Estado, y tuve una pésima experiencia. Yo me dedico al negocio clínico e inmobiliario, vengo de una familia que nos hemos dedicado a la compra y venta de propiedades, más de 50 transacciones».

Sánchez, quien se querelló esta semana contra alcaldesa Irací Hassler, criticó que «la compra fue el 20 de enero de 2023, no se puede desligar de eso, la clínica es de la Municipalidad (…) Esto habla de inexperiencia de parte de ellos».

Comentó que «ingresé en 2014 al negocio de salud, cuando tomamos la representación de los primeros test de VIH rápido que llegaron a Chile. En 2018 abrimos un primer centro médico de cirugía plástica, donde operamos a 400 pacientes el primer año, en 2019 instalamos una clínica grande con hospitalización en Hernando de Magallanes que funciona hasta hoy».

De paso, Sánchez aclaró al citado medio que «no tengo militancia política, no tengo ninguna vinculación con el Partido Comunista. Todo lo contrario, mi familia no tiene militancia, vengo de una familia de ex uniformados».

