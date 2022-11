Pueden los extraterrestres utilizar el Sol para enviar señales?

Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) en EE.UU. han ideado un nuevo método para buscar en nuestro propio Sistema Solar señales enviadas por una civilización inteligente.

Según su propuesta, los extraterrestres podrían estar utilizando las estrellas, entre ellas quizás también nuestro Sol, para enfocar y ampliar sus señales de comunicación. El artículo que describe la técnica, explorado como parte de un curso de posgrado en Penn State sobre la Búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI), ha sido aceptado para su publicación en ‘Astronomical Journal’ y ya está disponible en el servidor de preimpresión arXiv.

Los objetos masivos como las estrellas y los agujeros negros hacen que la luz se doble cuando pasa debido a la atracción gravitacional del objeto, según la Teoría de la Relatividad General de Einstein. El espacio deformado alrededor del objeto actúa como la lente de un telescopio, enfocando y magnificando la luz, un efecto muy bien conocido llamado lente gravitacional.

«Los astrónomos han considerado aprovechar las lentes gravitacionales como una forma de construir un telescopio gigante para mirar planetas alrededor de otras estrellas», explica Jason Wright, profesor de astronomía y astrofísica y director del Centro de Inteligencia Extraterrestre de Penn State. «También se ha considerado como una forma en que los humanos podríamos comunicarnos con nuestras propias sondas si alguna vez las enviamos a otra estrella. Si una especie tecnológica extraterrestre usara nuestro Sol como lente para los esfuerzos de comunicación interestelar, deberíamos poder detectar esas comunicaciones si miramos en el lugar correcto».

Debido a que las comunicaciones a través de distancias interestelares enfrentarían una variedad de desafíos relacionados con la potencia de transmisión y la fidelidad a través de extensiones tan vastas, los investigadores creen que cualquier esfuerzo de comunicación probablemente involucraría una red de sondas o relés, como torres de telefonía celular en el espacio. En este estudio, observaron una de nuestras estrellas más cercanas, que debería ser el nodo más cercano en una red de comunicación.

«Los humanos usan redes para comunicarse en todo el mundo todo el tiempo», dice Nick Tusay, un estudiante de posgrado que forma parte del proyecto. «Cuando usas un teléfono celular, las ondas electromagnéticas se transmiten a la torre celular más cercana, que se conecta a la siguiente torre y así sucesivamente. Las señales de televisión, radio e internet también aprovechan los sistemas de comunicación en red, que tienen muchas ventajas sobre las comunicaciones punto a punto. En una escala interestelar, tiene sentido usar estrellas como lentes, y podemos inferir dónde deberían ubicarse las sondas para poder usarlas».

Desde Alpha Centauri

En este estudio, los investigadores observaron más de 550 veces la distancia entre la Tierra y el Sol frente al cielo desde Alpha Centauri, las estrellas más cercanas a nuestro propio sistema que podrían ser el nodo más cercano en una red de comunicaciones, que es donde se ubicaría una sonda en nuestro Sistema Solar para usar el Sol como una lente. Esto permitió a los investigadores detectar potencialmente transmisiones de radio que podrían ser señales enviadas directamente a la Tierra para comunicarse con nosotros, señales que se envían a otras sondas que exploran el sistema solar, o quizás incluso señales que se envían a través de la lente gravitatoria de regreso a Alpha Centauri.

«Ha habido algunas búsquedas anteriores usando longitudes de onda ópticas, pero elegimos usar longitudes de onda de radio, porque la radio es una excelente manera de comunicar información a través del espacio», señala Macy Houston, coautora del estudio. «Incluimos lo que se conoce como las longitudes de onda del ‘pozo de agua’, que a menudo son el foco de las búsquedas de SETI porque serían una parte ideal del espectro de radio para comunicarse y podrían actuar como un pozo de agua en la Tierra, donde se reúnen muchas especies. Estas longitudes de onda generalmente están libres de otras ondas de radio provenientes de objetos cósmicos, por lo que es una parte limpia del espectro para comunicarse».

El estudio de estas longitudes de onda particulares también permitió a los investigadores maximizar la cantidad de datos que podían recopilar en el cielo en un breve período de tiempo. Lo hicieron durante una noche utilizando el Telescopio Green Bank en Virginia Occidental. La recopilación y análisis de datos se realizaron en colaboración con Breakthrough Listen, un programa dedicado a encontrar evidencia de vida inteligente más allá de la Tierra.

Los estudiantes no detectaron ninguna señal en las longitudes de onda que investigaron que pudiera ser de origen extraterrestre en el área que observaron, lo que sugiere que las señales en estas longitudes de onda no se enviaron hacia la Tierra durante la breve ventana en la que estaban mirando.

«Nuestra búsqueda se limitó a una noche, por lo que cualquier cosa que no se transmitiera mientras observábamos no sería detectada», indica Tusay. «Aunque nuestra búsqueda limitada podría pasar por alto las sondas existentes si no estuvieran transmitiendo constantemente en estas frecuencias, esta fue una buena prueba para ver si este tipo de búsqueda es posible».

Los investigadores sugieren que ampliar su búsqueda para incluir observaciones adicionales, u observaciones dirigidas a otras estrellas cercanas u otras frecuencias, aún podría resultar fructífero. Uno de los estudiantes está explorando datos de archivo para ver si las observaciones previas de Breakthrough Listen han apuntado a áreas adicionales que podrían ser óptimas para las sondas que utilizan el efecto de lente gravitacional.

«El efecto de lente no es el más robusto en estas frecuencias, aunque todavía hay buenas razones por las que estas frecuencias podrían usarse», dice Houston. «Pero creemos que la técnica es sólida y esperamos que los estudiantes del curso en los próximos años puedan ampliar nuestra búsqueda».

