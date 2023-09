“Es una situación que a todos, la verdad, nos tiene complicados. Nos tiene no contentos, obviamente el rendimiento del equipo en las últimas semanas no ha sido bueno, y nada, aquí no queda más que seguir trabajando para cerrar el campeonato de la mejor manera”..

“Nosotros como club conversamos harto con él y con sus ayudantes. Él durante todo este año nos ha planteado cosas en el ámbito privado y nosotros también le hemos planteado muchas cosas, también en el ámbito privado, y yo creo que esa es la forma en la que debemos mantener las conversaciones. El cuerpo técnico tiene su opinión, nosotros tenemos nuestras opiniones y siempre las hemos conversado en ese ámbito, que es el ámbito privado, y yo creo que eso es lo que mejor le hace al club”.

“Obviamente que yo creo que hacer declaraciones después de cuando se pierde nunca es bueno, la calentura nunca es buena, pero yo creo que cuando los ánimos se calman uno puede conversar y de esa manera intentar solucionar los problemas”.

“Yo lo he dicho anteriormente, lamentablemente algunas veces en la vida, sobre todo en el fútbol, uno se valora por lo que obtiene y no por lo que es. Yo creo que Mauricio es un gran técnico, por eso llegó a la U. Hay que recordar que hasta hace no poco, este mismo cuerpo técnico con este mismo grupo le ganó al puntero (Huachipato) y quedó puntero, y luego de eso, hemos caído en una racha que todo el mundo sabe y que a nadie tiene contento. La verdad es que yo creo que no queda más que seguir trabajando”.

“Nosotros tenemos un entrenador con contrato vigente, nuestro espíritu siempre ha sido terminar los contratos, creo que los contratos es bueno cumplirlos y estamos trabajando para eso. Tenemos un partido importante el lunes (frente a Audax Italiano), que esperamos ganarlo, y estamos concentrados en eso, y eso es lo que queremos hacer”, .

“Mauricio es un caballero, es un buen profesional, me consta que trabaja y estoy seguro que vamos a sacar esto adelante. Creo que este plantel puede dar mucho más y estoy seguro que va a dar mucho más. Estoy seguro que con trabajo y con esfuerzo, con generosidad y con entrega, vamos a revertir esta situación y vamos a poder subir en la tabla de posiciones. Por el nivel de plantel que tenemos, por la calidad de jugadores, y por la calidad de personas que tenemos, que también es importante, este grupo puede dar mucho más y yo estoy seguro que va a dar mucho más”.

