Yasna Provoste tiene una decisión importante que tomar y ha dicho que la anunciará mañana. Para un político, la presidencia de su país es una cumbre en su carrera y por esa razón es difícil renunciar a esa posibilidad si alguien se lo sugiere, y por cada político siempre habrá varios en su entorno que le aseguran que puede ganar. Claro, el resultado óptimo para ella era que Jadue y Lavín ganaran las primarias; quedaba así un amplio espacio en el centro político que una candidatura de la senadora DC podía ocupar. Muchas personas en la centroizquierda no querrían votar por Jadue ni tampoco lo harían por Joaquín Lavín, de modo que allí habría un caudal de votos que Yasna Provoste podía disputar con posibilidades.

Pero ganaron Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Si bien el abanderado del Frente Amplio se presenta como una versión edulcorada de la izquierda dura, más humana, más dialogante y menos soberbia que Daniel Jadue, su programa no es muy distinto al del candidato comunista. Su propuesta de No + AFP no despeja la inquietud acerca del uso del dinero en cuentas individuales, ya que no explica cómo financiará las pensiones en curso y sólo menciona cuentas nocionales, que significa virtuales. En materia de educación y salud también restringiría drásticamente la posibilidad de elegir opciones privadas. Lo mismo ocurre con los derechos de agua, la minería, las concesiones y muchas otras materias en que su programa es muy radical. Pero como en nuestro país de un tiempo a esta parte las percepciones son más importantes que las realidades, lo cierto es que Jadue era más atemorizante que Boric y muchos chilenos se sienten más cómodos con él.

Alguien podría decir que lo mismo que le pasa a Yasna Provoste ocurre con Paula Narváez. Mi impresión es que el caso de ella es distinto. Un grupo importante del Partido Socialista quiere dejarla caer para unirse con Boric. Alvaro Elizalde ya lo hizo con Ricardo Lagos y no tendrá problemas en hacerlo con la candidata designada por Bachelet, sobre todo si consideramos que ella jamás ha alcanzado siquiera un 5% de apoyo entre la población. Pero si la directiva del PS no lo hiciera, igual sus militantes votarían mayoritariamente por Gabriel Boric. El PPD ha dejado ver que “lo importante es el proyecto y no los nombres”: el femicidio político de la abanderada del PS es una posibilidad; Paula Narváez podría correr el mismo destino de Ximena Rincón, en cuyo caso se irá como llegó: porque otro así lo decidió.

Lo de Yasna es más complejo. Primero porque ella tiene más apoyo en la población, lo que permitiría competir para pasar a una segunda vuelta. Pero claro, la senadora DC tampoco obtendría muchos de los votos de sus “aliados” del PS, que se irían mayoritariamente con Boric y lo propio podrían hacer los simpatizantes del PPD. La labor de demolición de la centroizquierda, activada desde el Partido Socialista y con activa participación del Partido Comunista, será el día de mañana un caso de estudio de la ciencia política. La tarea de matar al padre, que era clave en el proyecto político del Frente Amplio, tuvo cómplices activos en la familia socialista.

Como si esto fuera poco, Yasna Provoste tendría, además, dura competencia en el centro con Sebastián Sichel, un candidato que por su origen y sus características personales puede disputarle con éxito ese electorado, lo que podría llevar en definitiva a una segunda vuelta entre Boric y Sichel, dejando a la candidata DC en una situación similar a la de Carolina Goic en la elección anterior. Si ella ponderara adecuadamente los riesgos podría declinar su candidatura, pero la pulsión del político puede ser más fuerte.

En la derecha, por su parte, es José Antonio Kast quien se enfrenta a una decisión. Pero eso es materia de otra reflexión, en la que debieran tener un lugar, entre otras cosas, el objetivo de fortalecer un partido de derecha en nuestro país que defienda con liderazgo y prestancia las ideas de ese sector; el plazo en que ese objetivo podría lograrse; y el daño que podría hacerse al país si su candidatura es un factor que haga posible la victoria de Gabriel Boric. Compleja decisión también, pero ya habrá tiempo de hablar de eso.

Por Luis Larraín, economista, para El Líbero

