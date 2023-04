Una preocupante predicción compartió Yolanda Sultana con sus seguidores de redes sociales.

En una de sus habituales transmisiones online, la tarotista afirmó que los próximos meses podrían ser clave para el destino del país.

“Yo les digo a todos ustedes que me están mirando: de junio hacia adelante, van a haber noticias que van a cambiar el destino de Chile. Recuerden lo que les digo”, afirmó la consejera.

Si bien no especificó a qué se refería, todo parece indicar que guarda relación con el aspecto económico.

“¿Van a dar o no van a dar el sexto retiro? ¿O es otra cosa de ilusión? No, la gente no puede estar ilusionada, hay que cumplirle a la patria”, agregó la reconocida Tía Yoli.

Más adelante, la mentalista sostuvo que “la cosa yo la veo mala, mala porque va a llover y las aguas se van a ir a lo mares. En la economía, vamos como aterrizando. Si el gobierno, en estos momentos, da el retiro, va a suceder que se va estabilizar Chile durante seis meses. De lo contrario, se nos va a ver peor que Argentina”.

“VAMOS A PIQUE”

“Yo siempre dije que Chile sería un pasadizo de una gran organización de droga. No me equivoqué. Dije que se parecería a Juárez. Hoy no paz ni tranquilidad, no se puede comer dos platos de comida, estamos enflaqueciendo los chilenos”, agregó la tarotista en su Facebook Live.

Luego, lamentó que “si compramos harto, se nos echa a perder. Hay que tener consciencia. Esta cuestión ya no prendió el fuego, en estos momentos vamos a pique como avión descontrolado. Chile no es lo mismo que hace seis años atrás. Antes podíamos planear un viaje, tener comida preparada, invitar amigos, ahora no. Ahora se está comiendo media empanada por casa”.

/psg