La candidata presidencial Paula Narváez (PS) se refirió al actual escenario de la oposición respecto a la carrera a La Moneda e insistió la definición de la senador DC Yasna Provoste debe ser una decisión que debe quedar clara a más tardar esta semana. Por otro lado, no descartó que en un escenario donde el candidato de Apruebo Dignidad Gabriel Boric (CS) avance a segunda vuelta “se logren acuerdos” con el fin de evitar un nuevo gobierno de Chile Vamos.

La exvocera de gobierno explicó que durante la última reunión entre los presidentes de los partidos de la Unidad Constituyente se presentó una propuesta técnica para llevar a cabo una primaria digital, pero insistió que todavía “no tenemos la confirmación de parte de la DC” respecto a si tendrán candidato o no y es necesario que el partido tome una decisión a más tardar esta semana”.

“La Democracia Cristiana tiene que entender que el tiempo está agotado”, reiteró.

En conversación con Radio Universo, Narváez también se refirió a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Apruebo Dignidad ante un escenario de segunda vuelta presidencial donde Gabriel Boric avance. “Yo creo que más adelante, en el marco de una segunda vuelta podemos ponernos de acuerdo porque lo que nosotros obviamente no queremos para Chile es que gane la derecha; no solamente porque son nuestros adversarios políticos históricos sino porque por evidencia los efectos para el país han sido desastroso”.

“Como tenemos una responsabilidad de recuperar el país hoy más que nunca es que claramente en el marco de una segunda vuelta no hay ni un ningún problema en que nos pongamos de acuerdo porque hay ideas en las que coincidimos”, agregó la candidata del PS.

Descarta bajar su candidatura

Por otro lado, Narváez descartó bajar su candidata a la presidencia en medio de informes sobre miembros del PS que cuestionan su continuidad.

En ese sentido, aseguró que no ha recibido dudas de parte de su tienda cuando ha preguntado y añadió que quienes la cuestionan debería decirlo de frente. “Esas personas no sé quienes son y sí son de mi partido que me lo digan en la cara, no tengo ningún problema porque yo no estoy aquí por mi, no llegue aquí por mi, este es un proyecto colectivo que nació a contrapelo de la cúpula y eso hace que todo sea más complejo”.

“Cuando he hecho la pregunta acerca de que es lo que corresponde hacer en el marco de un proyecto colectivo me dicen que ‘hay que seguir adelante’”, concluyó.

