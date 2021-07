Diputados y senadores de Chile Vamos reaccionaron este miércoles tras los dichos del candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, quien rechazó un posible cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP y aclaró que estará atento para ver quiénes apoyan una posible nueva extracción.

La declaración de Sichel que divide a Chile Vamos

“Voy a hacer el esfuerzo mayor para ayudar a ordenar a los parlamentarios y también voy a estar mirando quiénes apoyan o no apoyan esto para después, cuando pidan apoyo de vuelta en las campañas”, dijo Sichel.

Representantes de la UDI y RN se dividieron a favor y en contra de las declaraciones del abanderado, esto en medio de la discusión pública que se ha generado en los últimos días acerca de esta eventual nueva extracción de ahorros previsionales.

Cabe mencionar que el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Ilabaca (PS), confirmó que el 11 de agosto se pondrán en tabla todos los proyectos (10% y 100%).

“No voy a aceptar presiones”

El diputado Jorge Durán (RN) fue uno de los primeros en referirse a las palabras de Sichel y señaló que “él tiene todo el derecho a manifestar su opinión”.

“En política no hay una verdad absoluta. Yo soy autor del cuarto retiro y del 100%. Lo que yo he pedido es que se inicie la discusión porque va a ayudar a apurar la reforma de pensiones y a dilucidar cómo el Gobierno va a llegar con ayuda los últimos tres meses de este año”, comentó.

En esta línea, afirmó que “estoy dispuesto a dialogar con el candidato presidencial Sebastián Sichel a través de fundamentos y una seria discusión con argumentos. Lo que no puede pasar es amenazar a los candidatos. Acá quienes estamos en política estamos por convicción. Yo valoro la capacidad de plantear sus argumentos y se respetan”.

Su par en la Cámara, Eduardo Durán (RN), fue más crítico con el candidato presidencial y sostuvo: “Valoro a Sebastián Sichel que defiende la libertad y el emprendimiento, pero no al que vigila lo que hacemos o no hacemos aquí en el Congreso”.

“No voy a aceptar presiones en este cuarto retiro y lo votaré en conciencia cuando llegue el momento. Me debo a la gente de mi distrito”, argumentó.

Asimismo, aclaró que “lamento las expresiones de Sebastián Sichel en este sentido. Cuando él dice que va a estar vigilando cómo votaremos el cuarto retiro, eso para cualquier persona con mediana claridad e inteligencia, si no es una advertencia, posiblemente es una amenaza“.

El diputado Miguel Mellado (RN) no se quedó atrás e indicó que “lamento el tono del candidato Sichel. Parece que no descansó muy bien en sus vacaciones, porque partir ‘toreando’ a los parlamentarios de Chile Vamos en ese tono no me parece bien”.

“Yo espero que el trato sea distinto. Lo llamo a sacar esa cuña de su forma de expresarse porque nosotros somos elegidos democráticamente por la gente, nos debemos a las personas”, expuso.

“Es bueno que ponga la pelota al piso”

En la vereda contraria, el diputado Jorge Alessandri (UDI) valoró la postura del abanderado de Chile Vamos y recalcó que “es bueno que Sichel ponga la pelota al piso y diga que esto es una mala política pública, que afecta a las personas en sus futuras pensiones y que debiera ser solucionado de otra manera”.

“Estamos conociendo el estilo de Sichel y quizás si lo comparara con otros jefes de coalición que hemos tenido, que nada decían o que se limitaban a decir que esto era inconstitucional… me gusta más este estilo de frente, donde dice que es una mala política pública”, expresó.

El senador Manuel José Ossandón (RN), en tanto, dejó en claro su posición: “Los retiros que aprobamos antes fueron por la ausencia de la gestión política del Gobierno y todo el mundo estaba de acuerdo con que era una mala política pública”.

“Hoy tenemos un candidato que no apoya el cuarto retiro por eso y creo que es lo correcto. En Chile Vamos hace mucho que no existía un liderazgo político y de conducción. Ahora veo alguien joven que se atreve y nos vamos a cuadrar con él”, concluyó.

