Ante a un auditorio que no dejaba de pedirle que fuera candidata a la Presidencia, Cristina Kirchner, habló anoche por primera vez después de que el Presidente, Alberto Fernández, anunciara que no postulará a la reelección.

Lo hizo en una charla realizada en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata, mientras afuera también había una multitud que coreaba: «Cristina Presidenta».

Sin embargo, pese al clamor, la vicepresidenta argentina confirmó que no será candidata en las elecciones presidenciales de octubre próximo.

«No, no, Presidenta no (…) No se hagan los rulos», dijo la ex mandataria, explicando que: «Yo ya di todo lo que tenía que dar». En otra parte de su discurso, manifestó que: «No se trata de una persona; es necesario volver a construir programas de Gobierno».

Cristina Kirchner, de 70 años, ya fue Presidenta en dos ocasiones, entre 2007 y 2015, y hoy las encuestas la ubican como la peronista mejor perfilada para la carrera presidencial.

Si bien evitó pronunciarse sobre las candidaturas oficialistas, la prensa argentina menciona que deslizó su apoyo a la gestión del ministro de Economía de Alberto Fernández, Sergio Massa, quien aspira a convertirse en el candidato oficialista en las próximas elecciones.

En su discurso, la vicepresidenta también criticó el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el anterior gobierno y rechazó dolarizar la economía, como propone el candidato de la derecha, Javier Milei.

«El acuerdo con el FMI es un lastre. Es criminal. Estamos ante un dilema brutal. Y no decimos que no tenemos que pagar, tenemos que revisarlo para quitar las condicionalidades como prohibir la intervención del Banco Central, y dictarnos políticas fiscales y monetarias», sostuvo.

