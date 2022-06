Durante la mañana de este jueves, el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, informó que no asistirá a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, confirmándose así otra baja a la instancia, programada para el próximo 4 de julio.

En detalle, a través de una carta dirigida a la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros, Bermúdez agradeció la invitación y excusó su ausencia.

“Estimada Presidenta: Agradezco la invitación que me extendiera para asistir a la Sesión de Pleno de la Convención Constitucional en que se entregará a S.E. el Presidente de la República, la propuesta de Constitución Política a realizarse el 4 de julio en el Congreso Nacional”, comienza el escrito.

Añadiendo que “al mismo tiempo, le expreso mis sentidas excusas por no poder acompañar a la Convención Constitucional en un momento tan importante para nuestro país, pero un compromiso ineludible e impostergable me impide asistir”.

Cabe señalar que el contralor es la quinta autoridad nacional en manifestar que no formará parte de la ceremonia de cierre, sumándose a los ex Presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quienes también confirmaron que no estarán presentes en el encuentro.

En ese contexto, al finalizar la misiva el contralor aprovechó la ocasión para “manifestar mi reconocimiento por la culminación del proceso de redacción de la propuesta del texto”.

“Reiterando mis agradecimientos, reciba un afectuoso saludo”, concluyó.

De acuerdo al plan socializado, Bermúdez iba a estar en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional junto al Presidente Gabriel Boric, sus ministros más cercanos, representantes de otros Poderes del Estado y jefes de instituciones como el INDH y la Defensoría de la Niñez.

/psg