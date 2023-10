Se sufrió mucho. El equipo no jugó nada bien y parecía que nuevamente terminaba sin poder sumar de a tres en estas clasificatorias. Pero Chile logró en los últimos minutos, cuando estaba todo muy complicado, anotar dos goles que le permitió a La Roja ganar el clásico del Pacífico a Perú por 2 a 0, en una victoria fundamental y sumamente importante, considerando que no solo se le ganó a un rival directo, sino que además permite a los nacionales sumar su primera victoria en estas clasificatorias, lo que al menos nos da algo más de esperanza en que podemos llegar a clasificar al próximo mundial.

CHILE NO ASUSTA Y SUFRIMOS HASTA EL FINAL

La primera etapa tuvo cosas bien interesantes. Chile tuvo pasajes bastantes buenos, especialmente por el buen nivel mostrado pro Diego Valdés, que no solo tomó las riendas del equipo, sino que mostró movilidad por ambos flancos de la cancha y también fue un agente ofensivo bien interesante. Ahora, tampoco es que la Roja fuera una tormenta de fútbol, porque sin duda sus innumerables ripios no le permiten ser un equipo más sólido o contundente.

De hecho, Perú también tuvo su tiempo de posesión de la bola, sobre todo en los primeros minutos, donde quedó la impresión que los locales eran los incaicos, sobre todo además porque al Monumental llegaron muchos hinchas del cuadro del Rimac, consistente con la gran colonia de peruanos que viven en Santiago. En esos minutos, Perú mostró un juego pulcro de mucho toque y metió a Chile en su zona, lo bueno es que esa posesión no se tradujo en ninguna jugada de riesgo, más allá de un remate de fuera del área de Advíncula, que no trajo mayor peligro al arco que defiende Brayan Cortés.

Con el pasar de los minutos, Chile comenzó a aparecer, pero su juego como es ya costumbre no tuvo mucha sorpresa y al no haber un mediocampo de mayor calidad, el traspaso de zonas siempre fue con lentitud y buscando la mayoría de las veces las bandas para terminar con algún centro. A eso hay que sumar que tempranamente se lesionó Matías Catalán y tuvo que salir del campo de juego a los 13 minutos y tuvo que ingresar Paulo Díaz, que ocupó la banda derecha, un puesto que no ocupaba hace muchísimo tiempo, considerando que en River es figura como central.

Igual, Chile tuvo algunas ocasiones interesantes de marca, incluyendo un gol anulado a Ben Brereton que definió en el área tras una pase de Echeverría, pero el gol fue bien invalidado porque la pelota en la jugada previa había salido por la última línea de juego, antes que Echeverría alcanzara a impactar el balón.

La más clara de Chile, la tuvo a los 40 minutos, cuando Brereton sacó un lindo centro desde la izquierda y por la derecha apareció Valdés que le pegó de sobrepique y obligó al arquero Gallese a una gran tapada cuando la pelota entraba al arco visitante. Aparte de esa, podemos sumar dos ocasiones que tuvo Echeverría, una en que en plena área chica remato y Gallese estuvo muy bien en el achique e incluso recibió el pelotazo en pleno rostro y luego el mismo volante la tuvo tras un centro de la derecha que logró impactar por el medio del área peruana, peor le pegó mal y la pelota se fue afuera.

Así se fueron al descanso, con la incertidumbre de un partido tibio y con un Chile que algo mostraba, pero seguía sin convencer a pesar de haber estado más cerca, pero sin esa jerarquía que va cambiando el destino de los partidos.

CHILE CON MENOS RITMO QUE UNA GOTERA

Uno esperaba que en la segunda etapa Chile saliera con todo, pero eso no ocurrió, La Roja con poca dinámica y un juego lento y de poca profundidad no generaba nada de peligro y mucho menos algo de fútbol. Perú aprovechó esto y también comenzó a disputar el protagonismo del juego, aunque quizás a sabiendas que el empate es un buen resultado, tampoco hizo mucho por ganar, pero tenía muy controlado a un Chile que no era un peligro para nadie.

La primera ocasión de riesgo para Chile llegó recién a los 60 minutos con un córner que cabeceó Brereton y la pelota pasó cerca del poste del arco peruano. Después de eso algo creció Chile, pero sus variantes son tas escasas, que todo se remetía a buscar la subida por las bandas y terminar con un centro que encontrara alguna cabeza chilena, pero Gallese y su defensa no tenían problemas para controlar una y otra vez los centros sin mayor convicción que caían se manera recurrente al área incaica.

Con el pasar de los minutos, Chile no mejoraba nada de nada y los silbidos comenzaron a hacerse sentir en el Monumental, quizás con justa razón por parte de un público que veía como el equipo no reaccionaba y en la cancha parecía un equipo casi amateur. Ni siquiera había algo de sangre, no la sensación que los jugadores querían ganar. y lo peor es que el libreto futbolístico no cambiaba y la pelota pasaba de lado a lado, pero casi en terreno de los nacionales que no tenían con quien lograr una salida más limpia.

El partido a esa altura era de frentón muy malo. Perú no aportaba nada y chile no tenía con que poder generar algo de peligro. El tiempo pasaba y pasaba y el resultado se iba acomodando en un cero a cero que era el fiel reflejo de lo que ambos equipos hacían en el campo de juego.

PERO GOLES SON AMORES

Y cuando Chile no tenía como cambiar la historia, en el minuto 70, Alexis apuró el servicio de un córner desde la izquierda, Pulgar estuvo excelente sacando su marca y llegando al primer palo para pivotear y apareció por el segundo Diego Valdés que con una cebezazo imperfecto logró mandar la pelota al fondo de las mallas peruanas, a pesar del intento de Gallese de manotear el balón, pero le fue imposible. El gol se gritó con todo, porque llegaba casi como un milagro, impensado, pero a esa altura daba lo mismo, ese gol valía oro y eso es lo que importa.

Y ese gol trajo también un partido distinto, porque obligó también a Perú a adelantar sus líneas y eso dejó más espacios en el fondo incaico. Y cuando Perú comenzó a llegar, apareció Cortés para mostrar con sus rápidas salidas que estaba muy metido en el partido para acabar con cualquier intentos de los del Rimac.

Berizzo movió el tablero, sacó a un cansadísimo Brereton y a Méndez, para el ingreso de Aravena y Charles Aranguiz que fue muy ovacionado por la hinchada nacional. La idea seguramente era recuperar el mediocampo y con Aravena dar algo más de velocidad y sorpresa en el ataque para aprovechar los espacios que ahora eran más grandes en la última línea de la visita.

Pero nada de eso ocurrió en ese momento, porque Perú se fue con todo buscando el empate y Chile retrocedió mucho, así comenzaron a llegar centros al área de La Roja y por ahí casi tuvieron el gol los peruano especialmente en una en que quedaron pasados todos los defensores nacionales y afortunadamente Guerrero tampoco alcanzó a llegar. De ahí los peruanos probaron con tiros de distancia, que menos mal encontraron siempre el cuerpo de algún defensor chileno que evitaron que la pelota llegara a la portería nacional.

Así, los últimos minutos fueron para sufrir, la pelota no salía del terreno nacional, pero cuando más se estaba apretado, resultaron los cambios, porque hace unos minutos había ingresado Marcelino Núñez y en la primera pelota que tocó anotó el gol, el segundo que le dio el la tranquilidad a Chile y sepultó el resultado del partido. Y hay que considerar que justamente la jugada nació con Aravena que por la izquierda aprovechó un pasee largo, metió cuerpo, se sacó la marca de un defensor peruano y sacó al centro al áreas que fue muy bien aprovechado por Núñez que se adelantó a la defensa incaica para meter su pie derecho y mandar la pelota al arco visitante.

Las pifias se cambiaron por Ole y Ole, quizás mucho premio para lo que había hecho en cancha el cuadro chileno, pero la euforia del triunfo inminente desató la pasión y la locura de la hinchada nacional, que por fin podía celebrar y sentir la alegría de ganar un partido en estas clasificatorias.

EL pitazo final solo vino a concretar el triunfo nacional, que suma tres puntos vitales e importantísimo que obviamente sirve para estar en carrera para soñar con la clasificación al mundial, pero ojo que el resultado no puede nublar la preocupación justa que debe dejar lo mostrado en cancha y la presentación opaca que deja claro que nuestro escuadra nacional es débil y tiene muchos puntos débiles, pero ciertamente que el haber ganado un partido durísimo, que en este tipo de eliminatorias es lo que más importante.

