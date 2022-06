Una nueva prórroga al Estado de Excepción ‘acotado’ del Gobierno, en las provincias de La Araucanía y el Biobío, se aprobó ayer en el Congreso. Tal como la primera vez hubo desmarques oficialistas, pero se sumaron más rechazos de la oposición, quienes criticaron el carácter «focalizado» de la medida.

En un nuevo Especial Mirada Líbero, el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado (RN), uno de los 19 que votaron en contra en la Cámara, aseguró que «los grupos terroristas que toman la causa mapuche para delinquir no han sido tocados en este Estado de Excepción. Yo no sé si es porque están en negociación con ellos, pero no los tocan, ni siquiera se querellan contra Héctor Llaitul cuando llama a una revolución armada», añadió.

El parlamentario sostuvo: «Yo hoy día voté en contra como una señal política de que el sentido de este Gobierno con La Araucanía es cero». «Si ellos dicen que ha funcionado y que hay tanta seguridad, bueno, que vaya Boric a recorrer estos caminos», planteó.

«Ahora se aprobó, pero cuál es la utilidad», cuestionó Mellado. «El objetivo del Gobierno es estar hasta el 4 de septiembre en estado de vigilia. Decir que están haciendo algo, pero quedarse en el mismo lugar. Y el 5 de septiembre se acabó porque en la nueva Constitución no viene este Estado de Excepción», aseguró.

En la Cámara Alta las críticas de la oposición fueron similares. Sin embargo, con 31 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones se ratificó la prórroga a la medida de emergencia. El senador Felipe Kast (Evópoli) -que votó a favor- aseguró en el Especial Mirada Líbero que «todos los que estamos en La Araucanía sabemos que necesitamos el Estado de Excepción urgente y con todas las facultades».

«Las Fuerzas Armadas tienen que estar disponibles a utilizar sus armas de fuego», dijo y advirtió que «si el mundo político no les da el resguardo para usar la fuerza legítima, los terroristas piensan que hay inmunidad total».

Kast a Izkia Siches: «Se necesita una persona 24/7 para la seguridad en la Macrozona»

El senador Felipe Kast aseguró que «no hay nadie a cargo y ninguna estrategia para enfrentar el crimen organizado que tiene de rodillas a la región». Además, criticó que se «mezcla el tema del terrorismo con el pueblo mapuche, lo que es muy beneficioso para los primeros».

«Le dije a la ministra Siches que necesitábamos a alguien con experiencia, dedicado 24/7 a la seguridad en la Macrozona Sur», comentó el parlamentario. «Estamos cansados en La Araucanía de más diálogo, más palabras, queremos que se respete el Estado de Derecho y eso no ha ocurrido», apuntó.

«Necesitamos un ministro encargado, empoderado, que esté en el gabinete, que sea parte del comité político y que esté dedicado solo al tema de garantizar la seguridad en la Macrozona Sur», detalló el senador por La Araucanía.

La ministra Izkia Siches agradeció los votos a favor y aseguró que era una «medida compleja, pero necesaria». Al respecto, el diputado Mellado cuestionó que «el Gobierno entró diciendo que el diálogo iba a ser la solución de todo, pero la realidad le pegó en la cara».

Por su parte, el senador recordó que varias veces las autoridades del Gobierno se mostraron contrarios a esta medida y votaron contra proyectos de seguridad. «Nos votaron en contra del proyecto de robo de madera hace dos años. Ahora ya se dieron la vuelta de carnero por suerte, así como con el Estado de Excepción», dijo. «Votaron en contra de los 6 estados de emergencia que se hicieron en el gobierno anterior, y ahora lo encuentran fantástico», añadió.

