El ingeniero civil Mario Waissbluth es parte del movimiento “Amarillos” y ha tomado la posta por el Rechazo. El Fundador de Educación 2020 lanzó fuertes declaraciones en contra de convencionales, que lo alejaron de plano de la aprobación del texto constitucional.

En entrevista con EX-Ante, Waissbluth indicó que “la verdad es que nunca imaginé que a los 74 años iba a tener que volver a las pistas de la lucha política. Para mí, ha sido no duro sino que extremadamente duro, no solo por los ataques y polémicas tuiteras sino, sobre todo, por muchos amigos de centro izquierda – de décadas – que me han estado enrostrando mi postura, a veces con palabras durísimas”.

En cuanto a las proyecciones para el plebiscito de salida, precisó que “más allá de las ocho encuestas – con diferentes metodologías – que predicen sistemáticamente una victoria para el Rechazo, me convencen mucho los serios análisis de Pepe Auth, el mejor experto electoral de Chile a mi juicio, que analizó la situación y tendencias región por región, y predijo un 53/47 a favor del Rechazo… salvo, claro está, eventos mayores que podrían modificar esa cifra en cualquier dirección”.

“Si él acierta, me comprometo a hacerle un queque y cargarle la BIP para festejar. Creo que la mejor estrategia publicitaria para que ganemos es que en la tele sigan invitando convencionales “pasados para la punta”. Cada vez que gente como Stingo, Bassa o Linconao abre la boca, el Rechazo gana unos votitos más”, sostuvo.

/psg