Tanto científicos como astrónomos expresan diversos grados de entusiasmo por la posibilidad de vida inteligente en el universo. Sin embargo, los científicos generalmente descartan la idea de que haya extraterrestres visitando la Tierra. En su libro “Un punto azul pálido (Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space)”, Carl Sagan revisó las posibilidades de los visitantes extraterrestres en la Tierra y sugirió que hay buenas razones para ser escépticos con respecto a su existencia. Gran parte del trabajo de Sagan se centró en desacreditar las historias y creencias populares y trató de fomentar un pensamiento más riguroso y escéptico.

De manera similar, discutió las críticas a las creencias de los visitantes extraterrestres en su libro anterior, “El mundo y sus demonios (The Demon-Haunted World)”. Esta ferviente crítica de la creencia en los ovnis por parte de Sagan, quien era bien conocido por sus ideas especulativas sobre la probabilidad de civilizaciones extraterrestres, podría parecer una contradicción. El propio Sagan incluso llegó a especular con la posibilidad de visitas de antiguos extraterrestres en su ensayo de principios de los años 60. ¿Qué Sagan tenía razón, el escéptico o el creyente? Pues tal vez un nuevo video ayude a resolver esta duda.

Misterioso objeto volador

Un hombre de California quedó desconcertado después de que la cámara de su timbre registró imágenes de un extraño objeto que se desplazaba a gran velocidad por el cielo nocturno cerca de su casa.

El desconcertante momento ocurrió a principios de esta semana frente a la casa de Tim Harvey en la ciudad de Bakersfield, California, EE.UU. En las imágenes, un misterioso objeto brillante aparece detrás de algunos árboles cercanos, se mueve rápidamente por el cielo y deja un rastro detrás de él. El propietario de la casa confundido posteriormente envió el video a un canal de televisión local con la esperanza de averiguar qué había grabado la cámara de seguridad.

Al mostrar las imágenes durante las noticias del miércoles por la noche, el presentador Mike Hart, reflexionó sobre si pudiese ser un reflejo. También añadió que tanto el departamento de policía de la ciudad como el Centro Nacional de Informes de OVNIs conocían el incidente, pero hasta el momento nadie ha ofrecido una respuesta sobre la naturaleza del objeto volador no identificado.

Como era de esperar, los internautas han ofrecido una variedad de teorías sobre lo que podría ser el objeto en cuestión, como un dron descontrolado, fuegos artificiales y, por supuesto, una nave espacial extraterrestre.

Sin embargo, los más escépticos consideran que la anomalía era simplemente un fallo en la lente. También hay quien cree que el video porque simplemente muestra otro insecto confundido con un ovni.

Aunque hay otra posibilidad. Algunos afirman que los ovnis no son naves de otros mundos, sino más bien criaturas vivientes que habitan los niveles más altos de la atmósfera de la Tierra. Al parecer siempre han estado con nosotros, en grandes cantidades; simplemente no podemos verlos físicamente en su estado natural.

Pero a pesar de que las criaturas extraterrestres poseen poderes formidables que les permiten permanecer ocultos, en su mayor parte, pueden ser vistos y fotografiados si se usa específicamente una cámara y un filtro adecuado.

