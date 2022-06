En medio de su intervención en el encuentro Enela 2022: “Con La Araucanía, todos”, que se lleva a cabo este jueves, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a la situación de violencia que se vive en la Macrozona Sur.

Durante su discurso, el líder empresarial señaló que este es un “tema crítico”, afirmando que en el sector “operan organizaciones criminales con poder de fuego que se dedican al narcotráfico, a la delincuencia, al amedrentamiento, que ejercen la dictadura y el terror”.

“También me tocó a mí hace un par de semanas, pero son cientos los afectados que solo quieren paz para ellos y sus familias.Sin embargo, hoy esto no es posible. No existen las garantías mínimas de seguridad y abunda la desesperanza”, dijo.

Añadió que “el estado de derecho está superado y la justicia no funciona. Pero hay que redoblar esfuerzos, no doblegarnos y menos callar ante estos hechos”.

En ese sentido, mencionó que, de acuerdo con datos levantados por la Multigremial de La Araucanía, mientras en 2018 se registraron 126 ataques incendiarios en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, en 2021 esta cifra se duplicó, llegando a 267 ataques.

Y en lo que va de este año, los atentados incendiarios ya suman 104. “Pero lo más grave, son los 15 homicidios que lamentar en Biobío y La Araucanía en estos primeros seis meses del 2022, sumando a la fecha un total de 44 asesinatos desde 2018. Cada número es una tragedia para una familia. Basta ya, vamos a las soluciones, que es imperativo ejecutar”, aseveró Sutil.

A su juicio, para enfrentar esta situación “se requieren medidas administrativas y legislativas que impliquen elevar las penas, modernizar la Inteligencia, mayores facultades a las policías y resolver todos los temas territoriales pendientes”.

“Quienes hemos trabajado y tratado de colaborar con la compleja situación de La Araucanía, coincidimos en la urgencia avanzar en acciones multidimensionales”, añadió.

Y enfatizó “debemos seguir luchando incansablemente para que Chile vuelva a la normalidad y al progreso. El Gobierno de Chile, su Presidente y ministros, han jurado defender la Constitución, las leyes y tienen la obligación de restablecer el imperio de la ley, y garantizar paz social y seguridad a todos los chilenos, sin exclusión alguna. Las herramientas están; hay que actuar con mayor determinación”.

Certeza jurídica

Frente a la elevada inflación y con miras al Plebiscito de salida del 4 de septiembre, el titular de la CPC comentó que se requiere “impulsar las actividades productivas, lo que permite mejorar el empleo y los salarios reales. Para que esto ocurra, es condición habilitante el fin de la incertidumbre, de la incerteza jurídica y del ambiente adverso al emprendimiento privado”.

“La incertidumbre política ha influido en el freno a la inversión en el último tiempo y aquí ha sido clave el proceso de redacción de la Nueva Constitución, que nació con el mandato y propósito de unir a los chilenos, escuchando e incluyendo a todos, con responsabilidad y equilibrio. Mandato y propósito incumplidos, dado que se espera que se rechace o se apruebe por un escaso margen”, acotó.

Y concluyó diciendo que “se requieren señales claras de estabilidad, que las diferencias se resuelvan en forma institucional, buscando acuerdos y escuchando a todos los actores sociales. Se requiere diálogo y voluntad para actuar, para retomar con decisión el camino que tantos logros nos dio como nación. En resumen, reformar y no refundar”.

