En estos días el tema OVNI está en boca de todo el mundo, principalmente por todos los videos que están siendo confirmados por el Pentágono que muestran misteriosos objetos voladores relazando maniobras imposibles, y también por el controvertido informe de seguridad nacional que ofrecerá una explicación para la presencia de estas aeronaves no identificadas. Entonces, parece ser un hecho la inminente “revelación extraterrestre”. Pero qué diría su sacerdote, rabino o imán si se confirmar la vida extraterrestre inteligente?

Para los religiosos, saber que la vida en la Tierra no es única puede exigir formas nuevas y radicales de pensar sobre nosotros mismos: ¿Cuán especiales y sagrados somos? ¿Es la Tierra un lugar privilegiado? ¿Tenemos la obligación de cuidar seres en otros planetas? ¿Deberíamos convertir a los extraterrestres a las respectivas religiones? Estas preguntas apuntan a un problema más profundo sobre si nuestras creencias religiosas pueden adaptarse a la idea de que los humanos no son los únicos seres sensibles en el universo capaces de adorar a Dios. Algunas religiones pueden descubrir nuevos significados en textos antiguos y desarrollar formas de incorporar la vida extraterrestre en sus visiones del mundo. Otras que son menos flexibles en sus interpretaciones de las escrituras o que afirman que los humanos son los únicos seres inteligentes en el universo podrían tener ciertos problemas para adaptarse. Seamos creyentes o no, ninguno de nosotros puede escapar por completo de la influencia de la religión en nuestra cultura. La religión es una de las partes más antiguas de nuestro tejido social y es una de las formas, quizás la principal, en que la sociedad procesará el primer contacto. Aunque el expresidente Barack Obama tiene otro punto de vista.

Inminente revelación extraterrestre

El expresidente Barack Obama se está adentrando en el mundo de lo desconocido, y le dijo al columnista del New York Times Ezra Klein en una nueva entrevista de podcast que absolutamente le gustaría saber más sobre los objetos voladores no identificados detectados por miembros del ejército. Cuando se le preguntó cómo la existencia de extraterrestres afectaría su política, Obama dijo, de manera bastante simple: No lo haría.

“No cambiaría mi política en absoluto”, dijo Obama en el episodio del martes del podcast The Ezra Klein Show. “Porque toda mi política se basa en el hecho de que somos estos pequeños organismos en esta pequeña mancha flotando en el medio del espacio”.

El expresidente continuó la entrevista ofreciendo una anécdota ocurrida durante su mandato, en unos momentos de cierta tensión política.

“Cuando atravesábamos tiempos políticos difíciles y trataba de animar a mi personal, les contaba una estadística que me contó John Holdren, mi asesor científico, que decía que hay más estrellas en el universo conocido que hay granos de arena en el planeta Tierra”, continuó explicando Obama.

Obama dijo a Klein que su política se basa en el conocimiento de que las diferencias entre los que viven en la Tierra son “profundas”, y señaló que tuvo críticas mixtas.

“Bueno, a veces les animaba; a veces simplemente ponían los ojos en blanco y decían: ‘Ah, ahí va otra vez’”, explicó Obama. “Pero el punto es, supongo, que mi política siempre se ha basado en la idea de que las diferencias que tenemos en este planeta son reales. Son profundas. Y causan una enorme tragedia además de alegría. Somos solo un grupo de humanos con dudas y confusión. Hacemos lo mejor que podemos. Y lo mejor que podemos hacer es tratarnos mejor porque somos todo lo que tenemos. Espero que el conocimiento de que había extraterrestres solidifique la sensación de la gente de que lo que tenemos en común es un poco más importante”.

El expresidente agregó que en el momento en que se confirme la existencia de extraterrestres, no tiene ninguna duda de que afectará el clima político y social en la Tierra, añadiendo que habrá discusiones inmediatas sobre como tenemos que gastar mucho más dinero en sistemas de armas para defendernos, además de surgir nuevas religiones.

“Habrá discusiones inmediatas sobre cómo, bueno, tenemos que gastar mucho más dinero en sistemas de armas para defendernos. Surgirían nuevas religiones. Y quién sabe en qué tipo de argumentos nos meteremos. Somos buenos fabricando argumentos el uno para el otro”, concluyó Obama.

Las controvertidas declaraciones del expresidente han surgido a raíz del próximo informe sobre ovnis del Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados del Departamento de Defensa, formado en agosto para investigar los extraños objetos voladores persiguiendo buques de la Armada de EE.UU. Si bien se espera que el Congreso sea informado sobre ese informe, son muchos los que consideran que se confirmará la existencia de vida extraterrestre inteligente.

Recordemos que en abril, el Departamento de Defensa confirmó que las imágenes filtradas y ampliamente compartidas de un objeto en forma de pirámide eran reales y fueron tomadas por el personal de la Marina en 2019. Y ahora Obama se ha convertido en un protagonista inesperado de la inminente “revelación extraterrestre”. En otra reciente entrevista en The Late Late Show con James Corden, Obama reconoció que una de las primeras cosas que hizo al asumir el cargo fue preguntar sobre los extraterrestres.

“La verdad es que cuando llegué a la oficina, pregunté: ‘¿Hay algún laboratorio en algún lugar donde guardemos los especímenes alienígenas y la nave espacial?’ E hicieron un poco de investigación, y la respuesta es no”, dijo Obama durante el entrevista con Corden.

Obama también reconoció que los videos de ovnis volando por el cielo son reales e inexplicables.

“Pero lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio, es que hay, hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”, enfatizó Obama. “No podemos explicar cómo se movieron, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable”.

Es más, las declaraciones de Obama han provocado todo un terremoto a todos los niveles, que han llegado a salpicar al actual presidente de los Estados Unidos Joe Biden. El corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Peter Doocy, sacó el tema de los ovnis durante la conferencia de prensa conjunta con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Los dos líderes habían respondido a todas las preguntas, principalmente sobre la vacunación, las tensiones con Corea del Sur y los recientes ataques israelíes en Gaza y el posterior alto el fuego, cuando Doocy le preguntó sobre las declaraciones de Obama. Sin dudarlo, Biden respondió: “Le preguntaría de nuevo. Gracias”. Posteriormente se marchó claramente molestó con la pregunta.

Parece que ya no hay duda alguna de que estamos ante una inminente revelación de la existencia de extraterrestres inteligentes en nuestro planeta, aunque si lo piensas mejor, llevan tiempo entre nosotros. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿Cuáles son las intenciones detrás de esta inminente revelación? ¿Quieren anunciarlos cómo salvadores de la humanidad?

/psg