La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena rincón, afirmó que aún no tiene decidido su voto para el plebiscito de salida de la nueva Constitución, que se realizará el próximo 4 de septiembre.

En una entrevista en CNN Chile, la parlamentaria aseguró que “no tengo decidido mi voto (…) Quedan pocos días para que ya se conozca el texto y yo siempre lo dije, una vez que el texto sea conocido yo voy a fijar mi posición, sin ningún tipo de diferencia respecto de lo que ha sido mi historia”.

#CNNPrime | Ximena Rincón sobre su voto en el Plebiscito de Salida: "No tengo decidido mi voto. Una vez que el texto sea conocido, yo voy a fijar mi posición". 📡 Señal en vivo https://t.co/Esutw9sM8x@matiburgos pic.twitter.com/XgSFrv2qUk — CNN Chile (@CNNChile) June 28, 2022

“Yo voy a decir qué es lo que pienso y cómo voy a votar el texto una vez que se entregue, por respeto a la convención”, argumentó.

Respecto a la posición que tomará la DC en su Junta Nacional el 6 de julio, la senadora manifestó que “tal como ocurrió en el Plebiscito de Entrada en que la mayoría de los partidos tenían clarísimo donde estar, y yo no tenía ninguna duda respecto de estar por aprobar un proceso que nos permitiera tener una nueva casa común para todos, hoy día la situación es distinta”.

Agregó que “hoy día nos tenemos que pronunciar no sobre un proceso, sino que sobre un texto y en esa situación, cuando cada uno va tomando posición respecto del texto que conoce, se hace difícil que exista, en el caso de nuestro partido, una posición única cuando ya dos vicepresidentes del partido han manifestado posiciones distintas”.

Rincón subrayó que “nosotros decimos que, si ya hay dos expresiones que son legítimas y válidas, bueno, permitamos que las dos se expresen”.

Sobre las figuras políticas que ya han expresado su posición a favor del rechazo, la parlamentaria indicó que “creo que lo más importante de este texto es como se garantizan derechos, como se garantiza la democracia, como se establece la estructura no solo del poder sino de los derechos, y si hay unidad, si hay igualdad, si la democracia está o no garantizada con este texto”.

“Quienes sostienen que los que van a rechazar lo hacen porque se pierde poder, la verdad es que no se me ocurriría nunca decirle eso a hombres y mujeres de norte a sur que poder no tienen y lo que quieren es certezas, seguridad y defender la democracia”, añadió.

/psg