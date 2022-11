El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, presentó una querella por los delitos de amenazas, amenazas contra la autoridad y alzamiento público, luego que un grupo de sujetos emitiera fuertes epítetos a personal municipal el día posterior al homicidio de cuatro vecinos de la comuna.

El documento señala que las amenazas ocurrieron la tarde del 9 de noviembre en la Plaza Lircay, un día después y en el mismo lugar “en que fueron asesinados a sangre fría tres jóvenes vecinos”.

El alcalde Carter requirió a la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (SECPLA) de la municipalidad de La Florida “para realizar trabajos de diseño y supervisar labores de ejecución relativos al mejoramiento del espacio público en la zona afectada”.

Sin embargo, durante las labores, y en presencia de dos funcionarios municipales y otros trabajadores, se presentó en el lugar y de manera abrupta un vehículo color rojo, del que descendió una mujer, que era la copiloto.

Según la querella, la mujer, de aproximadamente 60 años, “sin necesidad ni provocación alguna comenzó a increpar de manera intimidante y desafiante con gritos a los funcionarios y personas presentes”.

Entre los improperios lanzados por la copiloto del vehículo se encontraban: “¿Qué hueá hacen aquí?”; “Están destruyendo el sitio del suceso”; “Díganle al hueón del alcalde que no aparezca por aquí”; “La gente no lo quiere”; “Ustedes son mandados”; “Díganle al conchesumadre del alcalde que ni aparezca”; “Váyanse de acá, no los queremos”.

La copiloto también insultó a los vecinos que estaban en el lugar, y luego continuó “perturbando la tranquilidad y el trabajo de los funcionarios, al cuestionar su labor y la del municipio”.

La acción legal señala que, más tarde, la mujer nuevamente se sube al automóvil, momento en que el conductor les grita desde el interior del vehículo una serie de amenazas.

“Váyanse de aquí conchas de su madre o les llegará el mismo rafagazo de ayer”. “Díganle al conchesumadre del alcalde que lo vamos a matar”; “Que no se atreva a venir pa’ cá”; “lo vamo’ a matar”; “Les llegará el mismo rafagazo”, son parte de los improperios emitidos por el hombre.

Luego, el conductor bajó del vehículo “con la clara intención de agredir al personal presente sin motivo alguno, gritando y desafiando a los funcionarios. Incluso, intentó sobrepasar la valla peatonal que separa la calle respecto del sector en donde se ubicaban los funcionarios”.

Producto de esta situación, la mujer, de manera apresurada, descendió del auto e intentó detener al conductor para que el hecho no pasara a mayores.

