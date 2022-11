Molestia generaron en la oposición las declaraciones de la Vicepresidenta, Carolina Tohá, sobre la “celebración” de las bandas criminales tras el rechazo en la Cámara de Diputados de los gastos variables en la partida presupuestaria del Ministerio del Interior.

“Todo esto nos parece difícil de comprender y nos parece además que no es el camino, especialmente si a uno le interesa la seguridad no parece que lo de ayer haya sido un paso en esa dirección, Yo me imagino que ayer en la noche las bandas de crimen organizado estaban celebrando”, dijo este miércoles Tohá.

Quienes no acudieron con los votos fueron los diputados de la oposición: Chile Vamos, el PDG, los republicanos y la DC, que acusaron que el presupuesto era muy bajo y que no coincidía con la preocupación que había manifestado el Ejecutivo sobre la seguridad.

“Mucho del equipamiento que ocupa Carabineros de Chile son implementos, como los cascos o chalecos antibalas, incapaces de detener el fuego de las armas automáticas con las que son atacados. Otro dato: de 45 vehículos blindados que operaban, sólo 15 están operativos. El resto está dañado. Lo que necesitamos es un presupuesto que se haga cargo de esa realidad”, justificó el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo.

“Y si la ministra del Interior está tan preocupada del crimen, yo le pediría a la ministra que se aboque a cumplir la ley, la ley de Aula Segura que lo ha dicho la propia Corte Suprema que el Gobierno no está aplicando”, sumó.

El jefe de bancada de RN, Andrés Longton, coincidió y dijo que “como bancada le queremos señalar a la ministra Tohá que los que están celebrando no es el crimen organizado ni los narcotraficantes, lo que están celebrando son las policías, es el Ministerio Público y en general todos quienes se dedican a cuidarnos, investigar y perseguir a los criminales, que van a tener la posibilidad de ver incrementado el presupuesto en aquellos aspectos en los que se subió de manera mínima”.

“Necesitamos que los Carabineros y la PDI tengan mayor cantidad de recursos y ayer vimos exactamente lo contrario. Le pedimos al Gobierno un poco de responsabilidad con respecto a lo que está viviendo nuestro país”, afirmó.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), respondió que seguirán rechazando la partida mientras no se aumente el presupuesto. “El Gobierno tiene que entender que mientras no ponga mano firme y presupuesto grande para combatir el crimen organizado, se lo vamos a seguir rechazando. Los chilenos no pueden seguir viviendo con temor a las bandas de crimen organizado que han entrado a nuestro país, por eso rechazamos la partida”, justificó.

En tanto, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano), integrante de la Comisión de Hacienda, contestó en la misma línea, asegurando que el aumento contemplado era “insuficiente”. “En el presupuesto de Interior, los gastos contemplados para reforzar la seguridad son insuficientes.

Lo mismo se vio en el presupuesto del Ministerio Público, donde no crece absolutamente nada. No existe este supuesto real compromiso del Gobierno por mejorar la seguridad pública desde el punto de vista preventivo ni de persecución penal. El rechazo significa que el Gobierno tendrá que llegar con una propuesta seria, no un panfleto”, sumó.

En el oficialismo, los parlamentarios se cuadraron detrás de la Vicepresidenta y votaron a favor, por lo que acusan a la derecha de no respetar el acuerdo logrado con Hacienda. “La delincuencia organizada claro está de fiesta, porque la derecha chilena le está dedicando a la seguridad cero pesos con el rechazo que hizo ayer”, dijo el jefe de bancada del PC, Boris Barrera.

“Queremos manifestar nuestra sorpresa y repudio por el rechazo a varias partidas importantes del Presupuesto por parte de la derecha chilena. La derecha participó también, los vi firmando un protocolo de acuerdo, donde se abordan varias cosas que hoy y ayer han rechazado. Se reclamaba que hay poca inversión en el Ministerio Público, bueno, el protocolo dice que hay un proyecto de ley donde se va a aumentar la cantidad de fiscales (..) y ayer lo rechazaron”, aseveró el diputado.

