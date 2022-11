Polémica se ha suscitado las últimas horas la emisión por parte de la División General de Educación del Mineduc de las orientaciones respecto del calendario escolar para el 2023. Y es que de la mano de la administración del ministro Marco Antonio Ávila se introdujeron modificaciones que causaron molestia principalmente en representantes de oposición, como la eliminación de las conmemoraciones del Día del Carabinero, e 27 de abril; de la Fuerza Aérea y de las Glorias del Ejército, pues la semana del 18 de septiembre se enuncia sólo como “Fiestas Patrias”.

A pesar de que aún falta la entrega del “Calendario Escolar” que debe disponer cada Seremi en su región, la eliminación de dichas fechas molestó, pues como advirtieron personeros de derecha, llama la atención que, aunque sea en esta etapa, el ministerio optara por no incluirlas como fechas “destacadas”. De hecho, el diputado Hotuiti Teao ofició a la cartera para que entregue explicaciones y, por medio de sus redes sociales, el exministro de Defensa Mario Desbordes, y también ex carabinero, aseguró que se está ante un “tremendo ejemplo de sectarismo”.

Ministro de educación debe dar una explicación: retiran día del Carabinero del calendario escolar. Y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. No aprendieron nada del 4S, el país no es de ustedes ! Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo pic.twitter.com/gUFSNc9kdI — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 22, 2022

Adicionalmente, como reprocharon, se incorporan días que responderían sólo “al gusto” de la coalición oficialista.

A diferencia, por ejemplo, del calendario escolar de la Región Metropolitana 2022, aparece como recomendación conmemorar los días de la Visibilidad Transgénero, de la Salud Sexual, el Mes de la Democracia, de la Concienciación sobre los Sunamis, entre otros.

Debido a los cuestionamientos que han recibido las orientaciones divulgadas, desde la Subsecretaría de Educación aclararon, en primer punto, “que estas corresponden a orientaciones generales y no al Calendario Escolar de cada región, cuya elaboración es responsabilidad exclusiva de las Seremi, que deben informarlo tanto a las comunidades como al Mineduc cuando lo elaboren”.

En segundo lugar, agregaron, “hay que aclarar categóricamente que no se ha retirado el Día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado. Esto no quiere decir, en ningún caso, que ese día no vaya a estar en los Calendarios Escolares, y menos aún que no sea conmemorado en los establecimientos”.

Encuentro y reflexión

Entre otras de las innovaciones que se destacan en los lineamientos enviados a las Secretarías Regionales Ministeriales, se incluyen también la incorporación de mayores instancias de encuentro y reflexión que deberían realizar las comunidades educativas.

Así, además de realizar jornadas de reencuentro educativo y congresos pedagógicos, se propone avanzar en jornadas de educación no sexista y en la conmemoración del Mes de la Memoria y la Democracia.

La primera, como se detalla, apunta a “seguir avanzando en el proceso participativo para el diseño del proyecto de ley que dará paso a la Política Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral y continuar el proceso de reflexión iniciado este año en las comunidades educativas, durante el año 2023 Invitaremos a realizar tres nuevas jornadas, para lo que entregaremos orientaciones y fechas para el desarrollo de éstas”.

Y lo segundo, se explicita, tiene que ver con el compromiso adquirido durante este año respecto de la formación “para una ciudadanía activa, crítica y reflexiva”. Se invita a las comunidades educativas del país, por tanto, “a conmemorar el Mes de la Memoria y la Democracia, a través de acciones pedagógicas focalizadas en torno a la memoria histórica, la democracia y los derechos humanos, como marco universal de respeto a la dignidad humana en toda circunstancia”.

Asimismo, exponen que “considerando que el 11 de septiembre de 1973 es un hito (50 años) que marca el último quiebre de la democracia con el golpe de Estado, se propone a las comunidades educativas realizar durante un mes actividades curriculares vinculadas a esta conmemoración”.

