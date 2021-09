Un misterio cósmico que llevaba casi 900 años sin resolverse sobre los orígenes de una famosa supernova descubierta por primera vez en China finalmente ha sido explicado por un equipo internacional de científicos, según un estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters.

Durante el último milenio solo se han registrado cinco supernovas brillantes en la Vía Láctea, siendo una de estas la supernova conocida como la ‘estrella invitada china’. Fue vista y documentada por astrónomos del país asiático en 1181 d. C., afirmando que era tan brillante como el planeta Saturno y permaneció visible durante al menos seis meses. El término de ‘estrella invitada’ se ha usado en la astronomía china para referirse a la aparición temporal de un nuevo astro en el cielo.

Sin embargo, pese a que se había registrado la ubicación aproximada, los astrónomos modernos ni siquiera habían podido identificar restos de aquella explosión. El misterioso origen de aquel evento del siglo XII permaneció sin resolverse por mucho tiempo, hasta que finalmente un equipo de científicos de Hong Kong, el Reino Unido, España, Hungría y Francia, ha hallado una respuesta.

