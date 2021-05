No es fácil atravesar fronteras tan fácilmente pero lo que ha hecho este hombre es realmente sorprendente. Este agricultor se ha hecho famoso en todo el mundo porque ha sido capaz de mover una piedra de 150 kilos que no era simplemente una piedra: era lo que delimitaba un país con otro. Evidentemente, el hombre no sabía que se trataba de la frontera y lo movió con buena voluntad para poder seguir trabajando con su tractor.

El agricultor estaba trabajando en su terreno en su tractor y necesitaba pasar para trabajar. Al mover esta piedra, de 150 kilos de peso, el agricultor pudo pasar con el vehículo pero, también, había modificado la frontera entre Erquelinnes, un municipio belga que limita con Francia, con el país galo. Sin darse cuenta había agrandado el territorio del pueblo belga en 2’29 metros.