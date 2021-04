Luego de que ayer el Gobierno llevara al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto de tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, defendió la medida y aseguró que acusar constitucionalmente al Presidente Sebastián Piñera, sería “una jugarreta política” y que algunos “quieren usar los momentos de mayores dificultad para hacer puntos políticos”.

“Nosotros no vamos al TC, porque no queremos ayudar a las personas, vamos porque es el último momento para salvar la reforma a las pensiones de los chilenos, entonces cuando hablamos de indolencia, me parece que no es la forma de referirse los unos a los otros”, señaló Ossa en entrevista con Radio Universo.

En ese contexto, el ministro indicó que “nos estamos yendo para proteger a nadie ni para ayudar a las AFP”, insistiendo en que se trata de una mala política pública para el país. “Que se diga que no hemos dado lo suficiente a las familias como causal de una acusación constitucional, nos parece que es totalmente incorrecto, hemos dado ayudas a las familias, las hemos mejorado, las hemos ampliado”, recalcó.

Así, ante el argumento de que el Mandatario está incurriendo en un notable abandono de deberes, Ossa expresó que “es una jugarreta política de mala fe, lo que tenemos que hacer es dialogar y conversar para ayudar a los chilenos, no entrar en la dinámica de las acusaciones constitucionales que ya muchas sesiones legislativas hicieron perder el año pasado”.

“Yo los invito a ellos a ver si quieren presentar una acusación constitucional en tres meses más cuando haya terminado el proceso de vacunación, usted cree que lo van a hacer, no. Quieren usar los momentos de mayores dificultad para hacer puntos políticos y eso no me parece la forma en que tenemos que conducirnos cuándo el país pasa tan malos momentos”, enfatizó.

Además, el ministro de la Segpres indicó que “más allá de las diferencias con el Gobierno, invitamos a las personas a dar su opinión a manifestarse en forma pacífica, eso es lo que se espera de los principales líderes del país, y cuestionar que se siga la ruta constitucional, porque si no va a haber violencia, nos parece que no es la forma de aproximarse a los problemas. Obviamente empatizamos con las personas que cacerolean, con las personas que esperan más del Gobierno y siempre vamos a estar haciendo nuestro máximo esfuerzo para ir en su ayuda”.

Efecto electoral

Consultado por el efecto electoral que algunos advierten que esto podría tener en Chile Vamos de manera negativa, Ossa expresó que “como Gobierno queremos que a Chile vamos le vaya bien, queremos entregarle el Gobierno a un Presidente de nuestra coalición, pero también tenemos ciertos deberes que no podemos eludir, que ojalá no hubiéramos tenido que ejercer. Esperamos que eso no produzca efectos electorales, porque los candidatos son candidatos, los gobiernos son gobiernos, jugamos distintos roles”.

En esa línea, insistió en que “los candidatos tienen que salir a ganar sus elecciones y no mirar tanto para el lado y ver de quiénes son las responsabilidades, los buenos candidatos les va a ir bien, a quienes proponen buenas ideas les va a ir bien, esa es la primera regla en una campaña”.

“Obviamente las tensiones en las coaliciones no ayudan y eso nosotros lo entendemos y por eso esperamos que en los próximos días en vez de decirnos cosas por la prensa, empujemos explicando nuestras ideas las que nos nos dividen para que les vaya bien en sus campañas, porque más allá de nuestras diferencia queremos que les vaya muy bien, les tenemos mucho aprecio a todos”, sentenció.

