La redacción de un anteproyecto que servirá al Consejo Constitucional de base para la elaboración de la nueva Constitución, realizaría a partir del mes de enero una Comisión Experta, integrada por 24 personas, según acordaron en lunes en la noche los partidos que suscribieron el acuerdo.

Éstos serán designados por el Congreso -12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado-, “en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas”. Por ello, las distintas colectividades ya están barajando los nombres y perfiles de las personas que propondrán y que deberán ser aprobados por 4/7.

De acuerdo a la definición acordada, deben ser personas de “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria”. Definición que en varios partidos creen que deja la cancha abierta para incluir figuras de distas áreas y profesiones, a diferencia del Comité Técnico de Admisibilidad, donde solo se contemplan juristas.

Las cartas que se barajan

Así han ido surgiendo distintas propuestas, por ejemplo, desde el partido en formación Demócratas, plantearon ayer que este rol podría ser asumido por los cuatro ex Presidentes de la República: Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. De hecho, hoy se juntarán con los dos últimos.

Nombres que también mencionó el martes el líder de RN, Francisco Chahuán, quien meses atrás ya los promovía e incluso sondeó su disponibilidad a ser parte de un eventual grupo.

En Chile Vamos además se hablan de nombres en la UDI como el ex subsecretario Máximo Pavez, quien también participó de la redacción del acuerdo, el ex ministro de Justicia Hernán Larraín, Gonzalo Cordero, Sebastián Soto y Arturo Fermandois.

En RN se menciona al ex canciller Teodoro Ribera y en Evópoli al ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, aunque todas las colectividades están haciendo búsquedas. Además, se ha escuchado el nombre de la ex ministra del TC Marisol Peña.

En el Socialismo Democrático, suenan nombres como el abogado PS Gabriel Osorio, quien además estuvo ayudando en la redacción del acuerdo, además se habla del ex ministro José Antonio Viera Gallo y Paulina Veloso.

Asimismo, se habla de Gloria de la Fuente, ex presidenta del Consejo para la Transparencia y el ex diputado y ministro PPD Jorge Insunza, quien también ayudó en la redacción del Acuerdo por Chile. Así como el ex ministro del Partido Radical José Antonio Gómez.

Los abogados Elisa Walker, Tomás Jordán, Patricio Zapata, Claudio Troncoso, Jorge Correa Sutil y Javier Couso, cobran fuerza en la DC. Y desde Amarillos por Chile está el abogado y ex diputado Zarko Luksic.

En Apruebo Dignidad barajan nombres como el abogado Domingo Lovera, Ezio Costa y la politóloga Claudia Heiss, por ejemplo.

Y si bien algunas voces habían dicho que éstos deberán ser ad-honorem, el tema aún no está definido y se zanjará en la redacción de la reforma constitucional y en la cual están trabajando, por ejemplo, Pavez y Osorio. Quienes creen que deben recibir una remuneración, afirman que aquello asegurará dedicación exclusiva.

