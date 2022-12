El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, aseguró que es “difícil” cumplir con el calendario que propuso el nuevo acuerdo constituyente, que espera llamar a elecciones para escoger “consejeros constitucionales” en abril de 2023 y realizar un plebiscito de salida en noviembre del mismo año.

“Puede que no se llegue a abril por los plazos. No veo problema que el mismo calendario sea en mayo, la elección de consejeros, y diciembre el plebiscito. No habría mayor drama”, dijo Tagle.

“La vemos un poco difícil por los tiempos. Confeccionar el padrón requiere tiempo, porque hay procesos relevantes como la auditoría y el derecho a reclamo que duran un mes cada uno, y suprimir esos procesos puede restar legitimidad”, añadió.

Recordemos que la propuesta que fue firmada por partidos políticos de distintos sectores el lunes, pero que aún debe ser tramitada por el Congreso, propone la instalación de una Comisión de Expertos en enero de 2023, es decir el próximo mes, para que trabajen en el anteproyecto de nueva Constitución que sería entregado al Consejo Constitucional.

Este órgano estará compuesto por 50 representantes que deben ser electos por la ciudadanía en abril del 2023, según el acuerdo, aunque esto podría variar tras lo dicho por el Servel.

La idea de los partidos es que la instalación de este consejo sea el 21 de mayo y que el 21 de octubre, cinco meses después, entreguen una propuesta, la que sería plebiscitada en mayo.

El presidente del Servel enfatizó que no habría problemas con cumplir estos plazos si se corre todo un mes, es decir, elecciones en mayo, instalación en junio, entrega del proyecto en noviembre y plebiscito de salida en diciembre.

“Nosotros siempre hemos dicho que son 140 días el plazo legal. Obviamente vamos a acelerar la actualización del registro para generar un padrón y tenerlo lo más actualizado posible, pero necesitamos tiempo para actualizar. Armar un padrón no es de un día para otro”, insistió Tagle.

